Od Rakušanů očekávám nebezpečné podání a nižší blok, říká Perušič před druhým olympijským duelem

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem mohou být v klidu, protože úvodní výhrou nad Kanaďany si prakticky zajistili postup ze základní skupiny. Zažili atmosféru na centrkurtu, která je pod Eiffelovo věží výjimečná. Fanoušky si na svoji stranu získal akrobatickými zákroky Ondřej Perušič.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si plážové volejbalisty před druhými zápasy na olympijském turnaji

„Je krásné, že je to jeho standard. Jsem na to zvyklý. Koukám na to zevnitř, ale myslím si, že z venku se na to kouká ještě lépe,“ říká Perušičův parťák Schweiner.

Zápasy dopoledne

Na kurtu se znovu představí oba české páry už během středečního dopoledne. Perušič se Schweinerem nastoupí v 9 hodin ráno, Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou nastoupí proti Němkám Müllerové s Tillmannovou v 11 hodin. První zápas na turnaji německý pár vyhrál 2:0 nad domácími hráčkami, ale česká dvojice ho neviděla. „Chtěly jsme se dívat, ale nakoukáváme zápasy spíše dopředu. Známe je, někdy s nimi trénujeme na Tenerife a vídáme se na turnajích,“ vysvětluje Hermannová.

První zápas Hermannová se Štochlovou proti americkým mistryním světa prohrály. Němky by měly být hratelnějším soupeřem. „Pokud se nám povede předvést bojovný výkon jako v prvním zápase a hlavně v prvním setu, tak máme šanci. Bude to jiné, protože se s nimi známe. Naopak s Američankami jsme nehrály, Němky známe z turnajů a už jsme s nimi hrály i oficiální zápas,“ říká Štochlová.

Stejně jako české ženy ví o soupeřkách, tak i Ondřej Perušič má znalosti o středečním protivníkovi. „Od Rakušanů můžeme očekávat zkušený výkon, zejména od Alexandra Horsta, pro kterého už to je čtvrtá olympiáda. Určitě budou mít nebezpečné podání, ale možná o něco nižší blok, který by se nás nemusel dostávat pod tlak při útoku na síti,“ naznačuje Perušič.