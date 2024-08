Oštěpaře Vadlejcha čeká boj o olympijskou medaili. ‚Zvládne to,‘ věří šéf české atletiky Varhaník

Čeští fanoušci netrpělivě čekají na další medaili z olympijských her v Paříži. Velké naděje vkládají do atleta Jakuba Vadlejcha. Toho čeká ve 20.25 finále hodu oštěpem. „Bude to těžký závod. Nikdy se nestalo, že by v kvalifikaci postoupilo devět lidí přímo. Když se podíváte na 13. závodníka – nepostoupit s výkonem 82 metrů 47 centimetrů, to se ještě nikdy na olympijských hrách nestalo,“ podotýká Libor Varhaník, šéf Českého atletického svazu. Praha 14:31 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Česko zatím získalo dvě medaile, atleti žádnou. Do jaké míry může na Jakuba Vadlejcha působit ten tlak, že se právě od něj čeká umístění na stupních vítězů?

Věřím, že Jakub už je zkušeným závodníkem a ten tlak si nebude připouštět. Nicméně je určitě lepší, když se týmu celkově daří a výsledky běží jako po drátku. Myslím, že včerejší český rekord, který jsme zaznamenali ve skoku o tyči žen, tak na Kubu bude působit pozitivně. Věřím, že to zvládne.

Připomeňme, že Vadlejch má z olympijských her stříbro, před třemi lety skončil v Tokiu druhý. Může i tohle hrát ve večerním finále nějakou roli?

Bezesporu. Ta medailová zkušenost z té největší soutěže určitě bude hrát roli. Ta zkušenost bude potřeba, protože jak jsme viděli v kvalifikaci, tak těch připravených tady na to, aby předvedli své maximální výkony, je hodně. Ty medaile jsou prostě tři a kandidátů je víc. Ze všeho, z čeho se ta mozaika může složit, aby se všechno sešlo, tak ta zkušenost je určitě jedna z atributů. Není to jen o medaili z Tokia, ale i o těch dalších, a hlavně o té poslední, o tom vítězství v Římě. Tohle může hrát roli.

To všechno, co jste teď připomněl tedy svědčí o tom, že formu má?

Formu bezesporu má, hodil nejdelší hod, který v kvalifikaci kdy hodil. Ale formu tady má více závodníků. Bude to těžký závod, ale věřím, že Kuba je připravený a zvládne to.

Jak daleko budou muset závodníci hodit, aby mohli pomýšlet na medaili? A zvedají jeho úspěchy zájem o oštěp? Poslechněte si celý rozhovor s šéfem Českého atletického svazu Liborem Varhaníkem v audiu na začátku článku.