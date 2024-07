Plavkyně Seemanová se představí na své oblíbené trati. ‚Budu se snažit šetřit síly,‘ říká před rozplavbami

Její pozávodní dojmy se netočily kolem výsledku. Ráno i odpoledne hlavně zdůrazňovala, že chtěla zažít místní bouřící halu.

„Jsem spokojená, že je to zase zlepšený čas, než jsem měla přihlášený. Jsem hrozně ráda, že jsem si mohla zažít tu atmosféru. Je to neskutečné tu stát a i se sluchátky cítit, jak ti lidé řvou, jak to strašně duní. Bylo to pro mě důležité a jsem ráda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ užívala si pařížskou atmosféru česká plavkyně.

Plavala vedle nejlepší plavkyně minulých Her, její soupeřka Gretchen Walshová překonala olympijský rekord, ale to bylo něco, co ji tolik nezajímalo.

„Bude to zase nabitá olympiáda se vším všudy. Můžeme se ještě těšit na hezké výsledky,“ řekla po závodě Seemanová.

Barbora Seemanová nemluví frázovitě, ale bylo na ní poznat, že doplaváním motýlkářské stovky z ní nespadla ani malá část napětí a soustředění. Chce mít všechno perfektní, běžně je ochotná k rozhovorům, ale tentokrát si jasně diktovala, co potřebuje.

To hlavní ,musí ukázat v neděli a v pondělí, kdy by podle ideálního scénáře měla bojovat o nejlepší plavecký výsledek v české historii. Začne totiž závod na její hlavní trati: 200 metrů volným způsobem.

„Ranní rozplavby pojedu s malou rezervou. Budu se snažit si to v té rozplavbě pohlídat. Uvidím, jak tam budu nasazená, budu se snažit ušetřit nějaké síly a doufám, že to do toho semifinále padne hladce,“ vyhlíží závod na své oblíbené trati Seemanová.