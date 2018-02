Ani nevím, co jednou budu jezdit, říká Zdráhalová. Na 1500 metrů atakovala elitní desítku

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová se na olympijských hrách stále zlepšuje. Po 15. místě na tří kilometrové trati se v závodu na poloviční distanci jen těsně nevešla do elitní desítky. Skončila jedenáctá a jen o tři setiny sekundy nepokořila hranici jedné minuty a 58 sekund. Pchjongčchang, Kangnung 5:00 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Zdráhalová | Foto: Jan Malý | Zdroj: ČOV

„S časem jsem spokojená. Škoda že to nebylo pod minutu a 58 sekund. Asi rozhodovalo, že jsem si to jela celé sama, ale nedá se nic dělat. Myslím, že i tak jsem to zvládla,“ hodnotila svou jízdu pro Radiožurnál Nikola Zdráhalová.

Polka Zlotkowská, která byla její soupeřkou v osmé rozjížďce, se ani jednou nedostala před českou rychlobruslařku. Neměla se tak s kým přetahovat o vedení a případně zrychlit. Přesto se dokázala dostat na celkové jedenácté místo a nechat za sebou celou řadu soupeřek s většími zkušenostmi z mezinárodních závodů.

I proto k Nikole po závodě přišel trenér Petr Novák a poplácal svou svěřenkyni po ramenou na znamení spokojenosti. „Jo, bylo to příjemné. Jsem ráda, že jsem udělala radost a ten závod se mi povedl. Jsme spokojení oba dva.“

Nikola Zdráhalová tak má v necelých dvaadvaceti letech za sebou dva olympijské starty. Před dvěma dny obsadila na tříkilometrové trati patnácté místo a teď ho na poloviční distanci ještě o čtyři příčky vylepšila.

V porovnání obou závodů tak rychlobruslařka vyzdvihuje právě patnáctistovku. „Je to víc moje trať, víc mi vyhovuje. Nemůžu říct, že by trojka nebyla moje trať, vlastně do dneška nevím, co jednou budu jezdit, ale patnáctistovka mi sedla asi víc,“ přemýšlela.

Pokud se bude Nikola Zdráhalová v Koreji zlepšovat závod od závodu, máme se na co těšit. Česká reprezentantka pojede ještě kilometr a pak zřejmě i závod s hromadným startem.

Do něj ale může trenér Novák nominovat pouze jednu z reprezentantek a bude na něm, zda nedá přednost Martině Sáblíkové.