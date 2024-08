První set jsem byla úplně tuhá, ve druhém, jak mě Kačka trefila do zad, jsem se probrala, říká Krejčíková

Česká tenistka Barbora Krejčíková skončila v obou svých olympijských disciplínách ve čtvrtfinále. Nejprve v singlu podlehla Anně Karolíně Schmiedlové ze Slovenska, ve čtvrtek spolu s Kateřinou Siniakovou vypadla také z turnaje čtyřher. „Teď se musím dát hlavně do kupy, protože energie mi chybí. Hodně mě to vyšťavilo, hodně jsem chtěla, aby to tady vyšlo,“ lituje Krejčíková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Od zpravodaje z místa Paříž 7:12 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková zdraví fanoušky po úvodní výhře v olympijském turnaji v Paříži | Foto: Claudia Greco | Zdroj: Reuters

Když se na to podíváme komplexně – na to, že jste odehrála hodně zápasů na Wimbledonu, pak ještě v Praze, jak byste hodnotila celkové vystoupení na olympiádě? Dostala jste se do čtvrtfinále v singlu a i v deblu, spousta velkých vítězství, velkých obratů a zároveň na závěr dvě hořké porážky.

Dá se to hodnotit na obě dvě strany. Můžu to zhodnotit pozitivně, že je to super, dvakrát čtvrtfinále na olympiádě. Můžu to zhodnotit negativně, určitě jsme sem přijeli a chtěli jsme odvézt medaili. Bohužel ani v mém singlu, ani v našem deblu to nebude.

Jak moc se projevilo, že jste hrála opravdu velké množství zápasů za sebou? Je to samozřejmě dáno tím, že se vám dařilo tak neuvěřitelně na Wimbledonu. Je v hráčských silách hrát tři týdny v kuse?

Já nevím, prostě jsem to zkusila. Dělala jsem, co se mohla. Ano, síly chyběly, celý první set jsem byla úplně tuhá, reflexy byly pomalé. Ve druhém setu, jak mě Kačka (Siniaková) trefila do zad, tak jsem se víceméně probrala.

Adrenalin asi trošku přišel, ale nevyšlo nám to. Měly jsme šance. Je to škoda, strašně moc mě to mrzí, ale je to sport, letos se nám v sezóně podařily jiné věci. Je to těžké, chtěla bych mít všechno, ale nejde to. Život jde dál, tato olympiáda skončila a věřím, že se třeba kvalifikujeme na tu další a budeme o to zase bojovat a budeme se snažit v barvách zase uspět.

‚Dát se do kupy‘

Bude čas na odpočinek aspoň na pár dní, nebo vás tenisový kalendář zase nutí rovnou odcestovat někam dál?

Systém nás nutí pořád hrát, systém nás nutí hrát jedenáct měsíců v roce víceméně bez pauzy a tak to je celou kariéru. Je to těžké. Když jdete proti systému, tak za to akorát pykáte nebo platíte pokuty. Nevím, co budu dělat.

Teď se musím dát hlavně do kupy, protože energie mi chybí. Hodně mě to vyšťavilo, hodně jsem chtěla, aby to tady vyšlo. Uvidím, co budu dělat dál, ale budu bojovat.

Plánujete v příštích sezonách, že byste si zase zahrály spolu se Siniakovou na okruhu WTA? Bavily jste se o tom?

Nebavily, nic jsme neřešily. Spíš jsem řekla, že je olympiáda a je čest reprezentovat, je to nejvíc, co sportovec může zažít. Jsem hrozně ráda, že jsem tady mohla být, že jsem se kvalifikovala a mohla jsem si tady zápasy zahrát.

Bohužel je to dvakrát čtvrtfinále, ale mám na čem stavět a budu se určitě snažit, abych vydržela zdravá, abych hrála další sezony a abych se do toho i kvalifikovala a zkusila to znova.

Poslechněte si celý rozhovor v audiozáznamu v úvodu článku.