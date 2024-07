Ukrajinci před olympiádou připomínají sportovce zabité ve válce. Z fronty se jich nevrátilo už 488

Hulenkov se v roce 2021 přihlásil k ukrajinské pohraniční stráži. Hledal stabilní práci na klidné severozápadní hranici země, aby mohl pokračovat ve své sportovní kariéře. Dlouhá léta totiž trénoval judo ve městě Lutsk nedaleko polských hranic.

V roce 2017 získal stříbrnou medaili na mistrovství Ukrajiny do 18 let a v roce 2019 byl mimo jiné třetí na Evropském poháru juniorů v Kluži-Napoce, upozorňuje Reuters.

Před letními olympijskými hrami, které budou tento týden zahájeny v Paříži, Ukrajina truchlí za sportovce jako Hulenkov, jejichž sportovní naděje přerušila válka. „Byl to typ dítěte, které mělo vždycky nějaké plány,“ řekla jeho matka Iryna před tělocvičnou, kde její syn jako dítě trénoval.

Hulenkov na frontě zmizel v dubnu 2023, jeho ostatky byly identifikovány o deset měsíců později | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Krátce před invazí měl nakročeno k nominaci do ukrajinského národního týmu, po začátku války byl ale poslán hlídat běloruské hranice. Začátkem loňského roku byl pak vyslán na východ Ukrajiny.

„Byl velmi talentovaný a měl svůj vlastní druh techniky,“ řekl jeho blízký přítel a judista Vadym Černov. Ten na začátku července Hulenkovovi věnoval bronzovou medaili ze závodů v Tallinu.

Černov na začátku července Hulenkovovi věnoval bronzovou medaili ze závodů v Tallinnu | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Černov se svého přítele snažil přesvědčit, aby požádal o uvolnění z armády a přijel na Ukrajinský pohár, který se konal v květnu 2023. „Řekl mi, že nemůže opustit své bratry,“ popsal Černov agentuře. Hulenkov nakonec na frontě zmizel několik týdnů před turnajem. Jeho ostatky byly identifikovány až deset měsíců poté.

Vadym Černov s sebou na své judistické závody nosí jmenovku svého zesnulého přítele. „Pro mě je to připomínka toho, že se mnou stále cestuje na soutěže,“ dodal.

Tréninky při náletech

Doma na Ukrajině se sportovci na olympiádu připravovali za pravidelných ruských náletů. Před cestou do Paříže jim sportovní funkcionáři doporučili, aby se vyhýbali kontaktu s Rusy a Bělorusy.

Poslední významnou obětí z řad sportovců ve službách ukrajinské armády byl vzpěrač Oleksandr Pjelješenko. Na letních olympijských hrách v roce 2016 skončil ve své váhové kategorii čtvrtý. Třicetiletý Pjelješenko byl 5. května zabit na východě Ukrajiny.

Dvojnásobný mistr Evropy vstoupil do armády v prvních měsících moskevské invaze. Byla to jeho druhá přímá zkušenost s válkou poté, co v roce 2014 uprchl z východní Luhanské oblasti poté, co tam Rusko vyvolalo separatistické povstání.

Diana, vdova po zesnulém olympijském vzpěrači Oleksandru Pielešenkovi, který zahynul v boji proti ruské invazi, si prohlíží jeho medaile | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Sportovci z Ruska a Běloruska, které Moskvě umožnilo využít své území k zahájení invaze v únoru 2022, se her účastní pouze jako neutrální sportovci. Platí pro ně zákaz zpívání hymny, vyvěšování ruské vlajky nebo nošení státních symbolů.