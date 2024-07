Franz Wagner uzavřel s Orlandem novou smlouvu. Může si vydělat víc než krajan Nowitzki za 21 sezon

Basketbalový mistr světa Franz Wagner se v NBA dohodl s Orlandem na prodloužení smlouvy o pět let, během nichž bude mít jistý příjem 224 milionů dolarů. Dvaadvacetiletý německý křídelní hráč si podle ESPN může přijít až na 269 milionů, pokud by si vybojoval nominaci do výběru nejlepších hráčů ligy. Orlando 14:21 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německý basketbalista Franz Wagner | Foto: Phelan M. Ebenhack | Zdroj: Profimedia

To by podle agentury DPA znamenalo, že Wagnerovi jediná smlouva vynese více peněz, než na kolik si v lize přišel jeho slavný krajan Dirk Nowitzki.

Šestý nejlepší střelec historie NBA podle serveru Spotrac pobíral v průměru 12,2 milionu dolarů za sezonu - za 21 sezon v dresu Mavericks si tedy vydělal zhruba 255 milionů dolarů.

Nowitzki ukončil kariéru v roce 2019, tedy osm let poté, co dovedl Dallas k jedinému mistrovskému titulu v historii klubu. Nowitzki vede statistiky Mavericks v počtu bodů, zápasů, minut, doskoků, tříbodových střel, trestných hodů a bloků.

Němec Franz Wagner podepsal s Orlandem pětiletou smlouvu na 224 milionů dolarů.



Dirk Nowitzki si v NBA kdysi vydělal 255 milionů dolarů... za 21 let. pic.twitter.com/yMDr2spOUg — CrunchTimeCZ (@CrunchTimeCZ) July 5, 2024

„Myslím, že Němci se s ním nejvíce ztotožňují díky tomu, že vyhrál s takovou pokorou a že nikdy nezapomněl na to, co ho do NBA dostalo. To znamenalo hodně pro všechny, kteří mají v Německu rádi basketbal,“ chválí hvězda Orlanda německou legendu pro oficiální web NBA.

Wagnera si Orlando vybralo v roce 2021 jako osmého v pořadí draftu. Za tři sezony odehrál už 231 zápasů a v uplynulém ročníku byl s průměrem 19,7 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem týmu po Paolu Bancherovi (22,6) a byl jedním ze strůjců návratu Magic do play off po třech letech. Klub odehrál s bilancí 47 výher a 35 porážek nejlepší základní část od sezony 2010/11.

Nová smlouva i pro bratra

Na začátku července prodloužil smlouvu s Magic také starší Wagnerův bratr Moritz, který hraje na pivotu, dvouletý kontrakt mu přinese 22 milionů dolarů.

Oba sourozenci přispěli k premiérovému titulu německých basketbalistů na loňském mistrovství světa, Franz Wagner byl navíc na turnaji hraném na Filipínách, v Japonsku a Indonésii zařazen do druhé nejlepší pětky celého šampionátu. Rodáci z Berlína jsou také v nominaci na olympijské hry v Paříži.