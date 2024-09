Jeli jsme tak, abychom nepřepadli, říká o závěrečném stoupání v nedělní etapě cyklistické Vuelty Bittner

Cyklista Pavel Bittner dnes odpočívá před poslední třetinou Vuelty. Vítěz páté části závodu sbírá síly na náročné kopcovité etapy stejně jako na možný útok na další dílčí vítězství. Luanco (Španělsko) 18:54 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Pavel Bittner s trofejí pro vítěze páté etapy závodu Vuelta a España | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

„Pozítří je 17. etapa, která by měl mít s největší pravděpodobností dojezd do sprintu. Na tu se teď soustředím a myslím si, že tam by mohla být velká šance na nějaký hezký výsledek,“ vyhlíží Pavel Bittner vlastně už jen jednu jedinou další šanci.

Poslechněte si rozhovor s cyklistou Pavlem Bittnerem během volného dne na Vueltě

Pro Bittnera jsou poslední dny jen o tom, aby v horách dokončil před časovým limitem a zvláště v neděli v prudkém závěrečném kopci to nebylo nic příjemného.

„Snažili jsme se celý kopec trochu šetřit, protože jsme věděli, že závěr bude opravdu těžký. A mít špatné nohy nebo být vyčerpaný na tu poslední část by mohlo být hodně špatné, protože pěšky člověk nechce jít. I když to by se asi nestalo. Jeli jsme trochu lepší tempo, abychom měli něco na ten závěr,“ řekl Radiožurnálu Sport Pavel Bittner.

„Smekám klobouk přede všemi, kteří včera jeli o výsledek nebo na doraz, protože to muselo být opravdu příšerné. My, co jsme jeli vzadu jen o časový limit, tak jsme jeli tak, abychom to vyjeli a nepřeklopili se dozadu,“ ocenil závodníky v čele český cyklista, který nemá z posledních dnů zrovna ideální vzpomínky.

Jeden sprint mu nevyšel, v ostatních etapách v kopcích jen potřeboval dokončit. Ale to, jak zvládl úvod Vuelty, kdy dokonce jednu z etap vyhrál, ho po více než týdnu stále těší.

„Teď už mám trochu pocit, že už je to dávno. Ale moc rád na to myslím a je to docela příjemný pocit. A když mám občas problémy v balíku nebo když je to fakt těžké, tak je to fajn ujištění a vzpomínka, která mě žene dopředu, abych měl šanci i v těch dalších etapách. Ten kolotoč jde ale hrozně rychle a den co den se přesouváme někam jinam, tak se to zdá dávno,“ vysvětluje Pavel Bittner, který by mohl být vysoko ve zmíněné středeční etapě.

Další Čech Mathias Vacek bude cílit vysoko v závěrečné nedělní časovce v Madridu.