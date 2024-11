Je to pro mě víc, než kdyby se hodnotili medaile, říká Emmons po zisku Ceny Věry Čáslavské

„Je to pro mě veliká čest, protože je to trofej, která se uděluje spíš za přístup sportovce a ctění olympijských hodnot, hodnotí se jak tím člověk žije. A to je pro mě víc, než kdyby hodnotili jen medaile,“ vypráví Emmons v sídle Českého olympijského výboru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co pro bývalou střelkyni Kateřinu Emmons znamená zisk Ceny Věry Čáslavské

Na zdi tu visí obrázky zlatých úspěchů na hrách. A vedle desetibojaře Romana Šebrleho nebo judisty Lukáše Krpálka je taky fotografie Emmons z Pekingu roku 2008.

„Ten závod byl výjimečně těžký, jsou to hodně silné zážitky na celý život. Mám na to krásné vzpomínky, bylo to moc hezké období, těch zážitků byl v tom období opravdu hodně,“ vzpomíná Emmons.

A protože střelba ze vzduchové pušky bývá úvodní disciplínou olympijských her, Česko v Pekingu na chvíli vládlo medailovému pořadí. Připomněl to šéf ČOV Jiří Kejval. „My jsme byli asi dvacet minut v tabulce národů na prvním místě, dodnes si pamatuji, jak tam byla Česká republika,“ smál se Kejval.

Kromě něj gratulovali Emmons i její rodiče, i když na dálku z Austrálie, ozvala se i držitelka ocenění z minulého roku, rychlobruslařka Martina Sáblíková. „Tahle cena má pro mě obrovský smysl a symboliku, takže jsem hrozně moc ráda, že někdo jako ty, skvělý sportovec i člověk, tuto cenu dostal také,“ blahopřála Sáblíková.

Cena Věry Čáslavské je skleněná a ve tvaru V, podle iniciály křestního jména slavné gymnastky. Čáslavská je nejúspěšnější česká olympionička v historii. Má sedm zlatých medailí a významný společenský přesah, vysvětluje Emmons.

„Je to pojem, ikona, ale nejen tím sportem. Proto ta cena nese takové hodnoty, protože ona je ctila, žila tím. Byla, pořád je a myslím, že dlouhá léta a možná do nekonečna bude vzorem pro sportovce,“ dodává bývalá sportovní střelkyně Emmons, poslední laureátka Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu.