Nejsme profesionálové, nemůžeme tolik regenerovat, popisuje sudí Rouček příčiny zranění rozhodčích

Reprezentační přestávku nemají pouze ligoví trenéři a fotbalisté, ale také rozhodčí. I jim se hodí. Během minulé pauzy léčil zranění a teď pracuje na fyzické přípravě aktuálně jeden z nejlepších českých sudí Karel Rouček, který na podzim odřídil v nejvyšší soutěži jako hlavní sudí třináct utkání. Praha 17:16 14. listopadu 2024

„Někdo dožene resty v práci, někdo zregeneruje, zrelaxuje, doléčí nějaké zranění, stejně jako u fotbalistů. Někdo se věnuje rodině, přítelkyni, manželce, na což není v sezoně tolik času. A samozřejmě dotrénuje nějaké tréninkové manko,“ prozrazuje Karel Rouček. Během této ligové přestávky nabírá kondici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak tráví reprezentační přestávku ligový fotbalový Karel Rouček

„Snažím se teď shodit nějaké to kilo. Mám to nastavené dost přísně, ale jsem mladý a tělo toho snese víc. Tenhle týden to mám skoro dvakrát denně každý den až do neděle, pak trochu zvolním, abych nebyl přetrénovaný a byl připravený v případě, že bych byl nominovaný na utkání. V první řadě je běh a poté nějaké posilovna, hrubá síla i dynamika. Snažím se dělat všechno, protože v pohybu mám největší rezervy,“ popisuje svůj program osmadvacetiletý rozhodčí.

Předchozí reprezentační pauzu Rouček odpočíval a léčil zranění. Ta postihují kromě fotbalistů i rozhodčí.

„Achilovky, svalová zranění a v neposlední řadě zádové problémy. Je to podle mě dané tím, že nejsme profesionálové, takže není tolik času na regeneraci, většina nás trénuje docela dost. Teď je chladnější počasí, utkání jdou v rychlejším sledu za sebou, takže když má někdo utkání víc, tak se to zranění určitě může stát,“ říká Karel Rouček. O víkendu nebude na očích hráčům, trenérům, funkcionářům ani fanouškům.

„Člověk si odpočine od toho tlaku. Psychická stránka je pro rozhodčího důležitá a v reprezentační pauze je možnost tu hlavu vynulovat a resetovat. Když dostaneme nominaci, tak se člověk od středy soustředí na to utkání. Teď de facto od pondělí víte, že ve středu žádná nominace nepřijde,“ zdůrazňuje ligový rozhodčí, že je potřeba si odpočinout i mentálně.

Bez fotbalu se ale Rouček o víkendu neobejde. Tentokrát bude zápasy sledovat jako divák. „Hrají reprezentace, takže když je ta možnost, tak si pustím nějakého světového rozhodčího, abych se od něj něco přiučil,“ říká Rouček, který ve 28 letech odřídil jako hlavní rozhodčí 35 prvoligových zápasů.