‚Dirigent a absolutní lídr.‘ Satoranský se vrací do reprezentace, tým chce dostat na evropský šampionát

Po roce a půl znovu obleče dres národního týmu jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob Tomáš Satoranský. A stejně jako naposledy v osmifinále mistrovství Evropy to bude opět proti Řecku. Tentokrát se ale oba výběry střetnou na startu kvalifikace o postup na šampionát 2025 a navíc v Pireu, kam se ve čtvrtek reprezentace přesunula Pireus (Řecko) 16:15 22. února 2024

Basketbalista Tomáš Satoranský je pro českou reprezentaci klíčový a tak jsou všichni její členové i fanoušci rádi, že pomůže národnímu týmu snad ne jen na startu nového kvalifikačního cyklu.

„Pro mě je samozřejmě velká motivace hrát na dalším mistrovství Evropy a takhle jsem k tomu přistupoval. Doufal jsem jen, že se nezraním a vždycky, když budu zdravý, tak budu chtít reprezentovat. Možná mě to přivede na jiné myšlenky,“ řekl Satoranský.

Pár dní po porážce ve finále španělského poháru s Realem Madrid je barcelonský rozehrávač Tomáš Satoranský vlastně rád za možnost změnit prostředí, přijít na jiné myšlenky a být zase po čase v partě národního týmu.

Že se připojí, navíc slíbil hlavnímu trenérovi Diegu Ocampovi, který mu hodně pomohl v začátcích po přestupu z pražského USK do Sevilly.

„Spoustu věcí, spoustu nedostatků, co jsem měl, když jsem přišel do španělské ligy a potřeboval jsem, abych mohl pravidelně hrát. Strávil jsem s ním hodně hodin v hale na individuálních trénincích. Pro mě je to hodně vrácení se do minulosti,“ vzpomínal český basketbalista se zkušenostmi i z NBA.

„Znám Tomáše od jeho 17 let. Vím, jak je pro basketbal zapálený a jaký je to patriot. Jeho přístup je ukázkový - a to jako hráče i člověka. Přestože žije ve Španělsku už delší dobu, a byl i v Americe, je Česku neskutečně oddaný a chce za něj na hřišti bojovat, táhnout ho za úspěchy. Jsem strašně rád, že tu s námi je, že ho můžu zase koučovat, ale taky mám radost z toho, že se teď můžu já naučit hodně taky od něj,“ popisoval Ocampo.

Absolutní lídr

Kouč Ocampo a nejen on samozřejmě ví, že několikanásobný nejlepší basketbalista Česka Satoranský je pro reprezentaci klíčový, pokud má být úspěšná.

„Přijde mi, že je to pořád stejný Saty, na jakého jsme zvyklí. Plný energie a pozitivní nálady. Je to dirigent hry a jsme rádi, že ho tady můžeme mít. Je to ohromně zkušený hráč a ví přesně, jak tým zorganizovat. Má přehled na hřišti, což dělá lepší i ostatní hráče. Saty je absolutní lídr a v podstatě takový článek, který byl velmi důležitý i minulých úspěších. Viděli jsme, že v kvalifikaci proti Maďarsku, když Saty nebyl, tak jsme nebyli schopni Maďary porazit,“ chválí Tomáš Kyzlink svého spoluhráče Satoranského.

Kvalifikaci o příští eurobasket rozehrají Češi po taktovkou Tomáše Satoranského v pátek v Řecku od 20 hodin.