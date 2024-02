Bez Satoranského a Veselého. České basketbalisty čeká náročný vstup do kvalifikace mistrovství Evropy

Čeští basketbalisté se chystají na vstup do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025. Od neděle se výběr kouče Ocampa připravuje v Poděbradech na utkání v Řecku a s Velkou Británií. Zatím se čeká na hlavní hvězdu – Tomáše Satoranského, který z Barcelony ale dorazí oproti původním předpokladům bez zdravotně indisponovaného parťáka Jana Veselého. Poděbrady 21:23 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české basketbalové reprezentace Diego Ocampo s pivotem Davidem Böhmem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK / AP

Na pohledné akce barcelonského dua Satoranský-Veselý v národním týmu si čeští fanoušci musí počkat, český pivot totiž na rozdíl od o rok mladšího rozehrávače reprezentaci poprvé od domácího Eurobasketu v úvodním okně kvalifikace mistrovství Evropy kvůli zdravotnímu stavu neposílí, což trenér Diego Ocampo naprosto chápe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z tréninku českých basketbalistů před startem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2025.

„V posledních týdnech mě trápí únava a drobná zranění, která potřebuji během okna vyléčit, abych se mohl připravit na vrchol sezony. Zápasy budu sledovat, klukům držím palce a věřím, že vykročí dobře za naším společným cílem, kterým je postup z kvalifikace,“ vzkázal v tiskové zprávě s širší nominací všech šestnácti členů Jan Veselý.

„Ačkoli los byl příjemný, tak ta skupina nebude lehká. O osudu, to znamená o úspěchu a neúspěchu, což je to, jestli se dostaneme na Euro 2025, se bude rozhodovat v šesti utkáních během třinácti měsíců. Detail bude v každé minutě a bodu, bude se počítat i skóre. Důležitost bude velká,“ připomíná v pořadí druhý Čech draftovaný do NBA a v současnosti generální manažer mužských basketbalových reprezentací Jiří Welsch.

Dva nováčci

V neděli se hlásili na srazu v Poděbradech dva nováčci mezi hráči – písečtí Sršni Vojtěch Sýkora a Martin Svoboda, kteří ale nejsou v národním týmu jediní debutanti.

Basketbalisté znají soupeře v evropské kvalifikaci, utkají se s Řeckem, Nizozemskem a Velkou Británií Číst článek

„V mužském realizačním týmu došlo v průběhu podzimu k přeměně na některých klíčových pozicích, jako jsou fyzioterapeuti nebo kondiční trenéři. V uplynulých měsících jsme se prostřednictvím mne nebo hlavního trenéra snažili být v kontaktu s hráči, některé jsme navštívili i osobně. Někteří klíčoví hráči v reprezentaci loni nebyli a měli možnost odpočívat, ale nyní z týmu cítím velkou chuť reprezentační dres obléknout a hrát,“ zmiňuje Welsch.

V kvalifikační skupině F jsou s Čechy ještě Britové, Řekové a Nizozemci – na závěrečný turnaj se podívají tři nejvýše postavené týmy tabulky.

Napovědět o rozložení sil by měly už úvodní zápasy – v pátek v řeckém Pireu a pak v pondělí v Pardubicích s Velkou Británií. Na trénincích v Poděbradech a asi i v následujících duelech se po čase v reprezentačních barvách objeví také třeba Ondřej Balvín, Jaromír Bohačík, David Jelínek nebo Tomáš Kyzlink. Do Řecka se čeští basketbalisté budou letecky přesouvat ve čtvrtek.