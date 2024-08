Tak jednoduché jsme to nečekali, uznal po jasné výhře nad Norskem reprezentační univerzál Indra

Čeští volejbalisté nedali před vyprodanou táborskou sportovní halou severskému soupeři šanci. Zápas ukončili za hodinu a čtvrt. Takovou dominanci nečekal ani univerzál národního týmu Patrik Indra, který v utkání posbíral 14 bodů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali volejbalisté po výhře nad Norskem

„Když jsme se podívali na soupisku Norska, mají tam zkušené hráče, co hrají v nejlepších ligách, tak jsme to tak jednoduché nečekali. Přípravu jsme nepodcenili a k zápasu přistoupili s pokorou a respektem,“ řekl Indra a doplnil ho manažer týmu Miroslav Javůrek:

„Na papíře jsme byli favorité, to si nebudeme nalhávat. Výsledek byl nad očekávání hladký a průběh taky hladký,“ doplnil českého univerzála Javůrek.

Češi mají kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2026 výborně rozehranou. Po vítězstvích v Černé Hoře a nad Norskem vedou tříčlennou skupinu. K účasti na kontinentálním šampionátu jim tak v příštím roce stačí znovu porazit Norsko.

„Určitě jsme se výrazně přiblížili tím, že jsme splnili hlavní letošní cíl, což bylo vítězství v prvních dvou zápasech kvalifikace. Já jsem i klukům po zápase řekl, že jsme urazili víc než půlku, ale samozřejmě, že nám kus k jistotě chybí. Zima se bude připravovat výrazně lépe,“ myslí si manažer reprezentace.

Cíl splněn

Dojem z povedené reprezentační sezony nezkazilo ani v uvozovkách až třetí místo ve Zlaté evropské lize.

„Máme splněno, asi ne 100 procent, protože k tomu chyběl úspěch, který zažila ženská reprezentace v podobě postupu do Zlaté evropské ligy přes druhé místo v Evropské lize. Kluci byli třetí, takže šanci bojovat o postup do Zlaté evropské ligy neměli, ale o to měli delší volno a byli pak připravenější na druhou část sezony, která byla v naší hierarchii výrazně důležitější a cíl byl splněný,“ dodal Javůrek.

Další kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2026 odehrají Češi v červnu v příštím roce.