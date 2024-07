České volejbalistky si vybojovaly účast v elitní Lize národů a čeká je srovnání s nejlepšími týmy světa

„Jste hvězdy. Všichni jsme vám drželi palce a udělaly jste nám hroznou radost. Dobrá práce, můžete být na sebe pyšné a držím palce do dalších akcí, díky moc,“ řekl hráčkám Pakosta. Ty si pak zatleskaly a rozloučily se se sebou navzájem i s povedeným turnajem v Asii.

„Myslím si, že naše výkony tam kvetly. Bylo to krásné, užívaly jsme si to a myslím, že na tom hřišti to bylo i vidět,“ radovala se kapitánka Michaela Mlejnková, podle které byla základem úvodní výhra nad Argentinou.

A stejně to vidí i nejzkušenější hráčka, Helena Havelková. „Hned na začátku jsme dostaly toho nejtěžšího soupeře. Troufám si říct, že to bylo my, nebo Argentinky. Věděly jsme, že jsou opravdu silné. Tím, že jsme vyhrály, jsme si vytvořily cestičku,“ říká smečařka, která jinak hraje za portorický tým Cangrejeras de Santurce.

A po ní došly až k vítězství, kterým si spravily chuť po červnové prohře ve finále Zlaté Evropské ligy. Vítězstvím v Challenger Cupu si teď české volejbalistky zajistily, že si zahrají proti nejlepším světovým týmům, třeba Brazilkám, Italkám, Číňankám a dalším. Ale zároveň to znamená, že proti těžším soupeřům se jim budou hůře sbírat body například v kvalifikaci na olympijské hry.

„Má to své výhody i nevýhody. Myslím si, že některé ty týmy nebudou v plném složení, protože to VNL (Volejbalová liga národů, pozn. red.) berou jako možnost pro ohrání mladších hráček. Nedostaneme 3:0 od každého. Máme určitě co sbírat za zkušenosti. Hodně nám to dá do budoucna, abychom začlenily nové hráčky, které přicházejí z juniorek nebo nedostaly z lavičky tolik prostoru. To je hodně důležité,“ říká kapitánka Mlejnková o příjemných starostech.

Příští rok budou Češky hrát mistrovství světa, za dva roky je čeká spolupořádání mistrovství Evropy, a to vše snad pod vedením kouče Jannise Athanasopulose.

„Celý tým se sezonu od sezony zlepšuje. Jsme vděční, že Jannis u týmu zůstal a podepsal do roku 2026. Já osobně ho považuju za jednoho z top 10 trenérů na světě,“ libuje si svazový šéf Marek Pakosta.