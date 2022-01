Český stolní tenis dostal novou image. Svaz cílí na rozšíření členské základny a olympijský úspěch

Česká asociace stolního tenisu představila novou identitu a věří, že s ní v budoucnu zaútočí na úspěchy na vrcholných akcích. Vedle nového loga, webových stránek a intenzivnější propagace chtějí její představitelé podpořit vzdělávání trenérů a rozšířit do roku 2024 členskou základnu o dvacet procent. Na olympijských hrách v Paříži by rádi útočili na medaile s tříčlenným týmem mužů, v roce 2028 by takto chtěli hrát i s výběrem žen. Praha 16:05 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grafický designer Pavel Čada, předseda České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček, herec Jakub Kohák a hráč stolního tenisu Lubomír Jančařík pokřtili novou vizuální identitu českého stolního tenisu. | Foto: Adam Procházka | Zdroj: Český rozhlas

„Není to nic odvážného. Už teď to našim mužům uteklo v Tokiu jen těsně, což byla škoda. Děláme vše, abychom tenhle cíl splnili. Myslím, že máme velký potenciál a řadu nadějí. O naši budoucnost nemám strach,“ řekl na tiskové konferenci předseda České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček.

Jednotící značka českého stolního tenisu bude propojovat oficiální komunikaci, sociální sítě, podcast, vlastní televizi či nově vysílání na programu ČT Sport.

„Budeme cílit na děti, dělat náborové akce a podporovat vzdělávání trenérů nejmodernějšími metodami. Chceme všem ukázat, že stolní tenis je snadno dostupná zábava,“ doplnil Špaček.

Nová vizualizace

Nové logo obsahuje všechny herní symboliky, kterými jsou stůl, míček a hráč ve vítězné póze. Vše v barvách národní vlajky.

„Zmapovali jsme prostředí sportu, snažili se žonglovat s prvky relevantními pro značku s národní identitou a namíchali koktejl. Je to jednoduché, zábavné a pochopitelné. Tady to bylo specifické tím, že sport je podobný badmintonu a tenisu, takže jsme hledali něco, čím se to bude lišit,“ vysvětlil Pavel Čada z agentury Triple Bang Agency. Celá realizace trvala podle něj přes půl roku.

Náklady na novou vizualizaci vyšly na několik set tisíc korun. „Není to jen o logu, ale také o webu a dalších věcech. Takto se vše pohybovalo ve stovkách tisíc korun. Nebyla to levná záležitost, ale nešlo celkově jen o logo,“ řekl Špaček.

Herec Jakub Kohák vyzval k zápasu českého reprezentanta Lubomíra Jančaříka | Foto: Adam Procházka | Zdroj: Český rozhlas

Pozitivní ohlasy

Samotní čeští reprezentanti si novou identitu oblíbili. „Líbí se mi originalita a tohle je něco svěžího a nového. Nevím, že by to některá jiná země měla. Udáváme směr a to je dobře. Pokud budeme cílit na děti, vzdělávat jejich trenéry, tak to je správný směr,“ prohlásil dvojnásobný olympionik Lubomír Jančařík.

Souhlasila s ním i další reprezentantka a olympionička Hana Matelová. „Jsou tam všechny prvky stolního tenisu. Je to jednoduché a přitom moderní. Snad nám to přinese úspěch a těší mě, že jsme se zase z názvu ping-pong vrátili ke stolnímu tenisu,“ doplnila Matelová.

S novou image chce asociace navázat na bohatou tradici z dob Československa, kdy stolní tenis patřil k jednomu z nejúspěšnějších tuzemských odvětví. V počtu získaných medailí na světových šampionátech se Češi stále drží na čtvrtém místě historické tabulky za Čínou, Maďarskem a Japonskem.

Legendární Bohumil Váňa získal třináct světových titulů, českoslovenští stolní tenisté vybojovali na mistrovstvích světa třicet zlatých medailí.