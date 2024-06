Cyklista Vacek nadělil soupeřům v časovce přes dvě minuty a je mistrem republiky

Mistrem republiky v cyklistické časovce se stal poprvé Mathias Vacek, úřadující šampion ze silničního závodu. Dvaadvacetiletý jezdec elitní stáje Lidl-Trek zvítězil na šampionátu v Jevíčku s více než dvouminutovým náskokem před Josefem Černým a obhájcem zlata Jakubem Otrubou. V závodě žen slavila rovněž premiérově Julia Kopecky. Jevíčko (Svitavsko) 21:15 20. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mathias Vacek | Zdroj: Profimedia

Vacek, který už měl republikový titul z časovky v kategorii mužů do 23 let z roku 2022, skončil loni ve slovenských Tlmačích třetí. Na 46,5 kilometru dlouhé trati, kterou zvládl v čase 52:51, soupeře deklasoval.

Jednatřicetiletý Černý, jenž bojoval o čtvrté zlato po triumfech z let 2018, 2020 a 2021, za ním zaostal o dvě minuty a čtyři sekundy. Otruba byl ještě o čtyři sekundy pomalejší.

„Ze začátku jsem byl trochu nejistý, protože padesátikilometrová časovka je dlouhá, člověk si musí rozvrhnout síly. Trošku jsem se toho bál, ale když jsem vyjel, tak jsem cítil, že mám dobré nohy. Začal jsem si věřit, na trati se to postupně zlepšovalo. Všechno šlo pak podle plánu a bylo to nakonec i vidět na tom rozestupu,“ řekl Vacek v rozhovoru poskytnutém cyklistickým svazem.

Profil trati se mu zamlouval o poznání více než loni na Slovensku. „Bylo to určitě lepší, protože tam to tehdy byla úplná placka. Dnes bylo i lepší počasí. Takové akorát, nebylo moc vedro, což mi vyhovuje,“ doplnil Vacek, jenž by měl být jediným českým zástupcem mezi muži na olympijských hrách v Paříži.

Stejně jako Vacek si první časovkářský titul mezi elitou mohla vychutnat i Kopecky ze stáje AG Insurance-Soudal. Zvítězila před Nikolou Noskovou a Janou Milec Jiřincovou. Obhájkyně titulu Eliška Kvasničková skončila čtvrtá.

The 2024 men's elite time trial champion is Mathias Vacek of @LidlTrek. https://t.co/RjUtP5ZDBn pic.twitter.com/S30NrSUgiX — FirstCycling (@FirstCycling) June 20, 2024

Devatenáctiletá Kopecky, která koncem května vyhrála jako první česká cyklistka po 35 letech etapový závod Tour de Feminin a patří mezi adeptky na jediné místo v nominaci na olympijské hry, navázala v domácí konkurenci na zlato ze silničního závodu. To vybojovala v roce 2022 ještě mezi juniorkami.

Na 31 kilometrů dlouhé trati porazila Noskovou o sedm a půl sekundy. O dalších 41 sekund zůstala zpět Milec Jiřincová, jíž dlouhá trať seděla a po projetí cílem vedla. Bronz nakonec získala před obhájkyní Kvasničkovou jen o necelé čtyři sekundy.

„Bylo to strašně dlouhé. Jsem zvyklá na časovky o délce 15 až 20 kilometrů, třicet jsem ještě nikdy nejela. Chtěla jsem ale určitě vyhrát, byl to takový můj cíl. Měsíc jsem na to trénovala. Právě s vědomím, že půjde o delší časovku. Být druhá, tak bych byla asi smutná,“ uvedla Kopecky.

Uspět chce také v sobotním silničním závodu. „Musím teď udělat nějaký plán na sobotu. Tam to bude naopak jen sto kilometrů a čím těžší ten závod bude, tím lépe pro mě. Snad budeme trochu závodit. Uvidíme, jak to půjde. Nemůžu to ale nechávat na spurt, ten nemám moc dobrý,“ řekla Kopecky.

Několik velkých cílů má i pro zbytek sezony. A nejen těch sportovních. „Teď budu mít chvilku klidu, protože jsou přede mnou zkoušky na univerzitu a to je také důležité. Pak uvidíme, zda pojedu na olympiádu, nebo ne. Pak bych snad měla jet Evropu a možná také mistrovství světa,“ uvedla Kopecky.

V závodě mužů do 23 let si vedl nejlépe Daniel Rubeš, stříbro si vyjel Jan Bittner a bronz Jan Lukeš. Juniorům vládl stejně jako před rokem Pavel Šumpík, který triumfoval podobně jednoznačně jako Vacek. Druhý byl Matěj Piták, třetí Matyáš Polák.

„Od začátku mi to hrozně sedlo. Nečekal jsem, že to bude s takovým náskokem. Loni se mi podařilo vyhrát o minutu, takhle jsem to ještě posunul na další úroveň,“ pochvaloval si Šumpík.

V závodě juniorek zvítězila Nela Kaňkovská před Annou Hanákovou a Danielou Hezinovou. Stejně jako Šumpík navázala i Kaňkovská na loňský titul.