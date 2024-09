Leclerc jel dvě třetiny Velké ceny Monzy na jedné sadě pneumatik, Ferrari ale riskantní tah přihrál vítězství

„Měl jsem za to, že prvnímu vítězství tady se nic nepřiblíží a kdybych vyhrál podruhé, že to nebude tak silné. Ale v posledních kolech jsem prožíval úplně stejné emoce jaok v roce 2019. Sledoval jsem tribuny místo trati, což se mohlo vymstít. Ale dopadlo to úžasně,“ vzpomněl Charles Leclerc na své první vítězsví v závodě, kde je tým Ferrari doma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o vítězství Charlese Leclerca na Velké ceně Monzy

V letošní sezóně vyhrál šestadvacetiletý pilot svůj druhý závod. Tím prvním byla podobně emotivní Grand Prix Monaka, která je domácí pro samotného jezdce.

„Monako a Monza jsou dva závody, kde chci každý rok zvítězit. Jasně, chci vyhrát co nejvíc závodů a co nejdřív i mistrovství světa. Ale tohle jsou dva nejdůležitější závody v sezóně a mně se povedlo je vyhrát. Je to tak výjimečný pocit,“ prohlásil Leclerc.

Ferrari se v Monze vyplatila riskantní strategie jedné zastávky u mechaniků. Po ní ujel Leclerc víc než dvě třetiny závodu na jedné sadě pneumatik a v závěru odrazil útok rychlejších pilotů se strategií dvou zastávek. Druhý Oscar Piastri s McLarenem přiznal, že měl zvolit stejnou taktiku jako Ferrari.

Magical moments at Monza ✨



Here's the moment Charles Leclerc added to his home win in Monaco, with another for Ferrari in Italy #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/d8lWa6o3h2 — Formula 1 (@F1) September 1, 2024

„V pondělí po závodě je každý legendou. Nám se to bohužel moc nepovedlo a můžu za to i já. Když jsme vedli závod, tak jsme mohli jenom ztratit. Charles mohl zkusit udělat něco jinak, skončil by nejhůř třetí. A risk se mu vyplatil,“ přiznal Piastri.

Souboj o titul

Třetí dojel po startu z pole position druhý jezdec McLarenu Lando Norris, který v celkovém hodnocení snížil ztrátu na vedoucího Maxe Verstappena o osm na 62 bodů. V poháru konstruktérů dokonce McLaren stáhl vedoucí Red Bull na pouhých osm bodů. Přiblížilo se i Ferrari, ale Charles Leclerc si v boji o titul nedává moc šancí.

„Nevím, ale náš balíček funguje skvěle na trati jako je Monza, ale jestli to bude podobné ve zbytku sezóny, o tom pochybuju. Podle mě je McLaren pořád napřed. Ale udělali jsme krok vpřed, to je jasné. Baku jsem měl vždycky rád, měl jsem tam dobré výsledky, takže kdo ví, třeba tam zase dokážeme něco výjimečného,“ dodal Leclerc.

V ázerbájdžánském Baku pokračuje seriál mistrovství světa Formule 1 už příští.

The ultimate F1 selfie



x @Charles_Leclerc pic.twitter.com/01m7edVLOc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2024