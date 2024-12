‚Make Russia small again.‘ Litevka byla kvůli protestu proti Rusům diskvalifikována z mistrovství ve fitness

Mistrovství světa ve fitness v Budapešti se mohou účastnit ruští sportovci, kteří ale navzdory zákazu nosí oblečení s ruskými vlajkami a symboly. Litevská sportovkyně Körnelija Düdaitėová si proto na protest vzala tričko s nápisem Make Russia small again (Udělejte Rusko opět malým), za což byla diskvalifikována, píše server Ukrajinská pravda. Celý litevský tým pak na podporu odstoupil ze soutěže. Budapešť 10:24 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Účastnit se mistrovství světa ve fitness letos mohou i Rusové, kteří by ale měli vystupovat jako neutrální sportovci bez označení země. Ti ale podmínku ignorovali a vystupovali jako ruský tým, jak upozornil zpravodaj Českého rozhlasu Martin Charvát.

Litevská závodnice Düdaitėová proto do haly přišla s ukrajinskou vlajkou a tričkem s nápisem Make Russia small again. „Bojujte za svá přesvědčení, jako Ukrajina bojuje za svou svobodu,“ prohlásila Litevka podle serveru Ukrajinská pravda.

Organizace Fuctional Fitness Federation jí nejprve zaslala varování, následně organizátoři uvedli, že diskvalifikují celý litevský tým, pokud Düdaitėová neopustí šampionát. „Tohle je poprvé, co mají ruští sportovci povolenou účast od mezinárodní federace. S tím nesouhlasím a jediný způsob, jak to vyjádřit, je to ukázat,“ uvedla litevská sportovkyně.

Diskvalifikace Düdaitėové organizátoři odůvodnili tím, že si odmítla sundat „nesportovní“ tričko. „Řekli, že má účast uráží Rusy. Doufám, že vyhraje Ukrajina a opravdu je urazí,“ reagovala Düdaitėová.

Na její podporu nakonec ze soutěže odstoupilo všech 28 litevských sportovců a sportovkyň dobrovolně. „Obrovský respekt a vděčnost Körneliji Düdaitėové za její postoj. Děkujeme litevskému týmu za to, že se postavil za své přesvědčení,“ ocenila Düdaitėovou litevská národní federace.