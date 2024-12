Riskantní tahy, národní rekordy i nová motivace. Čeští plavci hodnotí mistrovství světa jako povedené

Čeští plavci odjíždí z mistrovství světa v plavání se čtyřmi účastmi ve finále a několika národními rekordy. Ale také poučením, že je vhodné přijet na vrcholnou akci s předstihem. Nejlepším výsledkem byla šestá příčka evropské šampionky Kristýny Horské na prsařské dvoustovce. Budapešť 17:27 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Daryna Nabojčenko si na mistrovství světa zaplavala i se světovou rekordmankou Gretchen Walshovou | Foto: Oli Scarff | Zdroj: AFP / Profimedia

Právě na dvoustovce předvedla Horská risk, který jí zpětně vyšel jen z poloviny. Po obrátce česká reprezentantka nečekaně zrychlila a finálový závod tak udělala zajímavějším, na druhou stranu je možné, že se vyčerpáním připravila o lepší umístění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si zhodnocení plaveckého mistrovství světa přímo od českých reprezentantů

„Věděla jsem, že když to nezkusím, tak bych si to vyčítala. Brala jsem to tak, že do risku půjdu a zkusím to vydržet. Věděla jsem, že ve vedlejší dráze je Američanka Walschová, která byla rychlejší a nakonec skončila na třetím místě. Jsem ale ráda, že jsem si všechno nenechala až na konec,“ nelitovala Horská riskantnějších kroků

Kate Douglass improving once again her personal World Record in the women’s 200m breaststroke #AQUABudapest2024 pic.twitter.com/WgF2cmnvLk — World Aquatics (@WorldAquatics) December 13, 2024

Sedmé a osmé místo si odvezl z mistrovství světa Miroslav Knedla. Zajímavostí je, že obě disciplíny jsou především jeho doplňkové - na znakařské stovce, na kterou se specializuje, se Knedla nedostal ani do semifinále. Jak později naznačil, roli jistě hrálo to, že na šampionát přiletěl ze Spojených států pouhý den před závodem a časový posun nezvládl.

„Kdybych si měl zpětně poradit, tak se domluvím s reprezentací, jestli bych nemohl přiletět trochu dříve. Zkusili jsme to, chyby se stávají a věřím, že to příště bude lepší,“ doufá rodák ze Zlína.

“Pořád je na mobilu. Furt, už ho z toho bolí palce… a pak předvede tohle.”



Popis borce, který jako první Čech v historii poplave dvě finále na MS v jeden den.



Miro Knedla, 19 let, kluk ze Zlína. pic.twitter.com/IzE4paNAX6 — Martin Charvát (@matycharvat) December 12, 2024

Pozitivem byl také návrat Jana Čejky mezi světovou elitu, ve finále znakařské dvoustovky skončil s velkým odstupem osmý. A to i přesto, že v bazénu měl lepší pocit než při následném pohledu na výsledkovou tabuli.

„Pocitově se mi plavalo dobře, myslel jsem, že plavu rychleji, než ukázal výsledný čas, takže jsem byl nakonec i trochu zklamaný. Ale byl jsem rád, že jsem se do finále dostal a beru to jako velký úspěch. Mrzí mě, že medaile byla na dosah, především když jsem se cítil dobře. S tím člověk nic neudělá a musím to brát jako motivaci do dalších závodů,“ říkal Jan Čejka po osmé příčce na trati 200 metrů znak.