‚Sport, který dokáže spojit celou zemi.‘ Jihoafričané letos počtvrté ovládli mistrovství světa v ragby

Francie dorazili na podzim fanoušci ze všech možných koutů na mistrovství světa v ragby.

„Víš, ragby, sport, to je jedna z věcí, která nás sjednocuje. Černé, bílé, všechny nás dává dohromady. Proto jsme přijeli podporovat Springboks do Francie, pro nás je to velmi důležité,“ popisoval v Marseille před vstupem jihoafrické reprezentace do šampionátu fanoušek Condo – celý zahalený do jihoafrické vlajky a s přilbou, na které měl antilopu – Springbok.

Právě Sprinboks je přezdívka ragbyového národního týmu JAR, který už podruhé vedl na mistrovství světa Siya Kolisi – první černošský kapitán týmu – a také ikona pro lidi z Jihoafrické republiky.

„Mladý černošský chlapík z mého města a dokázal spojit celou zemi, která za ním stojí. Je to dobrý člověk na hřišti i mimo něj a všichni mu fandíme,“ obdivoval ragbyovou ikonu své země fanoušek Condo.

Kapitán ragbistů Jihoafrické republiky Siya Kolisi během semifinále proti Anglii | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

A i Condo mohl na konci šampionátu slavit rekordní čtvrtý titul mistrů světa pro jihoafrické ragbisty. Ve finále Springboks porazili o jediný bod asi nejslavnější ragbyový tým na světě – All Blacks – tedy Nový Zéland.

A jako je v JAR ragby spojujícím prvkem společnosti, na Novém Zélandu je vlastně takovou formou sportovního náboženství, jak dokazoval i Tom.

„Pro nás je to všechno, je to naše země. Je to víc než bůh! Moje žena je Angličanka a můj syn se narodil v Anglii, ale tady fandí All Blacks,“ doplnil fanoušek Tom.

Propojení kultur

Na šampionát do Francie dorazili lidé z celého světa, a třeba Argentinci, kteří mají národní tým mezi absolutní elitou a skončili čtvrtí, dokazovali svůj temperament na ulicích.

Chilané si zase ve velkém užívali historicky premiérovou účast na ragbyovém mistrovství světa.

Dění kolem turnaje, a tisíce fanoušků ze všech možný koutů světa, tohle všechno ovlivňovalo v pořadatelských městech i celkovou atmosféru, která podle Francouze Eiffela z Bordeaux byla jiná než obvykle.

„Můžete potkat tolik různých lidí a zažít různé věci. Samozřejmě v Bordeaux je obvykle hodně turistů, ale když je ragbyový šampionát v naší zemi, tak je úžasné pozorovat setkání kultur a národů. Až skončí, bude mi osobně smutno, protože nebude ve městě taková nálada,“ uzavírá fanoušek z Francie, která uspořádala světový šampionát.

I když se během něj objevily některé organizační problémy – například se vstupy na stadiony, nedostatkem piva, nebo s podivně nazpívanými hymnami, patřil turnaj z fanouškovského pohledu k velkým zážitkům, jak potvrzovali návštěvníci z celé zeměkoule.