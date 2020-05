Obnovená NBA může řešit nečekaný problém. Šest týmů má trenéry v nejrizikovější skupině

Lidé nad 60 let včetně trenérů a generálních manažerů možná nebudou mít přístup na zápasy NBA, pokud se sezona přerušená kvůli koronaviru opět rozběhne. Vedení basketbalové ligy bude muset rozhodnout, čí přítomnost na utkání je nezbytná. U palubovky by tak mohl chybět například i legendární kouč San Antonia Gregg Popovich, jemuž je 71 let. New York 10:30 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gregg Popovich | Zdroj: Reuters

Senioři patří podle zdravotních organizací mezi nejohroženější skupinu, pro niž představuje nákaza koronavirem největší riziko. Komplikace může způsobit i aktuální zdravotní stav a určité nemoci.

„Podle informací, které nyní máme, nebudou smět lidé nad 60 let s jistými onemocněními jít na zápasy, bez ohledu na to, jaká je jejich funkce,“ řekl nejmenovaný generální manažer stanici ESPN. „Ať už to bude otec hvězdného hráče nebo generální manažer týmu, nemohou tam být,“ dodal.

Šest týmů NBA má momentálně hlavní trenéry, kteří spadají do rizikové skupiny na základě věku, třem je dokonce víc než 65 let. Vedle Popoviche to jsou Alvin Gentry (65) z New Orleans a Mike D'Antoni (68) z Houstonu.

Konec v Las Vegas?

Zbývající zápasy sezony by podle informací listu New York Times mohl hostit zábavní resort MGM v Las Vegas. Komplex v nevadské poušti prý NBA nabídl své hotelové prostory, ve městě navíc může být k dispozici až 24 hřišť, pět z nich s kamerami.

Centrem by se mohl stát Mandalay Bay Resort s 4700 pokoji ve třech propojených hotelech, v němž hrají své zápasy WNBA basketbalistky Las Vegas Aces.

Už dříve podle ESPN získalo vedení soutěže souhlas od společnosti Disney, aby liga mohla jako jedno z míst pro dohrání sezony využít Walt Disney World Resort na Floridě. Zvažovanou možností jsou údajně i Bahamy.