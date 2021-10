Basketbalisté Utahu zvítězili na palubovce Houstonu a zůstávají posledním neporaženým týmem NBA

Basketbalisté Utahu jsou posledním neporaženým celkem v sezoně NBA. Vítězové základní části minulého ročníku porazili Houston 122:91 a ujali se vedení v Západní konferenci před Golden State, které podlehlo Memphisu 101:104 po prodloužení a připsalo si první porážku. Východu vládne New York, který udolal Chicago 104:103. Pro Bulls to byla rovněž první prohra v sezoně. New York 8:20 29. 10. 2021 (Aktualizováno: 9:12 29. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Ingles z Utahu hází na koš | Zdroj: Reuters

Utahu se zatím daří navazovat na minulou vydařenou sezonu a proti Houstonu předvedl velmi dobrý týmový výkon.

Základní sestava dala 63 bodů, lavička 59 bodů a hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Nejvíce dal Bojan Bogdanovič (19). Jazz vyhráli první čtyři duely sezony poprvé od roku 2006. „Každý zápas se daří někomu jinému z nás, a jelikož to přináší vítězství, tak jsme všichni spokojení. Zatím nám vše funguje,“ řekl Bogdanovič.

Warriors prohráli

První zakopnutí mají za sebou naopak hráči Golden State, kteří proti Memphisu přišli o vedení až o 19 bodů. Grizzlies přitom v zápase nikdy nevedli o více než tři body. V posledních dvou minutách mohly rozhodnout oba týmy, ale už neskórovaly.

Warriors si za tu dobu vypracovali jen dvě střely z dálky, ale Stephen Curry obě minul. Neprosadil se ani v prodloužení, ve kterém dali Warriors jediný koš.

Curry byl přitom opět hlavním tahounem týmu a nasbíral 36 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí. Memphis táhl s 30 body rovněž rozehrávač Ja Morant.

Drama v New Yorku

Drama bylo i v New Yorku, který přitom tři minuty před koncem vedl o 13 bodů. Jenže pak už neskóroval a Chicago bylo blízko senzačnímu obratu, když trio Zach LaVine, DeMar DeRozan a Nikola Vučevič řídilo šňůru 12:0 a deset sekund před koncem snížilo na rozdíl jediného bodu.

Randle pak za Knicks zahodil oba trestné hody, ale DeRozan se následně nestihl dostatečně uvolnit a přes obránce střelu na vítězství minul.

Nejlepším střelcem New Yorku byl s 21 body Kemba Walker, za Chicago měl 25 bodů LaVine. Bulls tak přišli o svůj nejlepší start do sezony od roku 1996.

„Byl to pro nás první opravdový test a skončilo to rozdílem jediné střely. Takže žádná tragédie. Skvěle jsme v závěru zabrali, jen je škoda, že to nepřišlo o trochu dříve,“ řekl LaVine.

Joel Embiid i přes bolesti v koleni nasbíral 30 bodů a 18 doskoků a dotáhl Philadelphii k vítězství 110:92 nad Detroitem. „Není třeba se na něco vymlouvat. Jsem v pohodě. Chci hrát v každém zápase, ve kterém jsem schopen nastoupit,“ řekl Embiid.

Dallas vyhrál texaské derby nad San Antoniem 104:99. Slovinec Luka Dončič k tomu přispěl 25 body včetně deseti bodů v poslední čtvrtině.

Výsledky NBA:

Chicago - New York 103:104, Dallas - San Antonio 104:99, Golden State - Memphis 101:104 po prodl., Houston - Utah 91:122, Philadelphia - Detroit 110:102, Washington - Atlanta 122:111.