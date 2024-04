‚Je podložené, že Země je kulatá?‘ tázal se dezinformátor, který může vést telerozhlas Slovenska

Nejvyšší státní úředník resortu po ministryni kultury uvedl, že prostor v médiích by měli dostat i lidé, podle kterých je Země placatá.

„Je podložené, že Země je kulatá? Já se ptám vážně, je to podložené? Byli jste ve vesmíru? Vy jste nebyli, já též ne, nevím,“ prohlásil Lukáš Machala v pondělním pořadu Reportéri, který vysílá Rozhlas a televize Slovenska (RTVS). Právě jeho přitom slovenská média v posledních dnech označila za možného budoucího ředitele této instituce. Sám Machala to nicméně popřel.

V diskusi o placaté Zemi pokračoval: „Dostupné zdroje jsou, stoprocentně jim věříte? Jaké jsou to zdroje? A jsme u filozofické.... Myslím, že prostor nezávislé žurnalistiky je přesně o tom zpochybňovat co nejvíc věcí a hledat odpovědi na otázky.“ A zdůraznil, že každý názor má dostat prostor, pokud neporušuje etiku nebo zákony.

Debata o placaté Zemi

Zda je Země kulatá, nebo placatá, vyřešili už v antickém Řecku. Přesto se i dnes najdou lidé, kteří tvrdí, že naše planeta je plochý disk. Američtí vědci se před několika lety dokonce vydali na srazy zastánců této teorie, aby zjistili, proč si něco takového lidé myslí. A zjistili, že lidi o placatosti Země přesvědčilo sledování videí na YouTube.

Povinností novinářů je podle odborníků přinášet objektivní, ověřené a vyvážené informace. Existuje ale hranice, za kterou nejít.

„Veřejnoprávní vysílatel vysílající za peníze náš všech nemůže být ekvivalentem facebooku, kde si poví každý, kdo chce, co chce a jak chce. A bude se bít do prsou, že jeho názor je pravdivý,“ vysvětlil pro pořad Reportéri odborník na mediální právo Tomáš Kamenec.

Petr Mrzena, šéf zpravodajství a publicistiky České televize, připomíná období covidu, kdy se objevilo množství rádoby expertů v oblasti epidemiologie nebo zdravotnictví. Novináři museli hodně zvažovat, koho do vysílání pustí, případně jak velký prostor jim dát.

„Má-li názor, který je podložený delší publikační činností, je to člověk vzdělaný v oboru, o kterém se zrovna hovoří, je renomovaným odborníkem a společnost ho za takového má, tak má dostat prostor. Pokud je to ale hlasitý kritik, za kterým kromě toho, že jeho názor je slyšet hodně nahlas, nic jiného nestojí, tak je to na zvážení,“ vysvětloval Petr Mrzena, šéf zpravodajství a publicistiky České televize.

Kdo je Lukáš Machala?

Vládní politici často argumentují, že je RTVS neobjektivní. A stejně mluví i sám Lukáš Machala. „Poslední roky veřejnoprávní televize ani komerční televize nebo komerční rozhlasové stanice neposkytují občanům Slovenské republiky objektivní zpravodajství a vyváženou televizní veřejnou službu,“ řekl v prosinci.

„Budeme muset vychovávat nové novináře. Nebudou to moct být propagandisti nebo aktivističtí novináři. Vidím to minimálně na osm let,“ poznamenal.

Machala nyní patří do nejužšího týmu úředníků ministryně kultury Martiny Šimkovičové (za SNS). Dříve byl ale mediálním poradcem šéfa sněmovny a lídra národovců SNS Andreje Danka. Zastával také vysoký úřednický post na ministerstvu školství. Nicméně po měsíci skončil.

Později se přidal k hnutí Republika, které založili bývalí členové Kotlebovy pravicově extremistické ĽSNS. Po šestnácti měsících se s nimi rozešel.

Na svých sociálních sítích šíří Machala konspirační teorie, dezinformace a hoaxy. Třeba že ilumináti chystají třetí světovou válku. „Před několika lety sdílel ,odhalení‘ českého anonymního webu, podle kterého muslimské migranty posílají do Evropy ilumináti,“ popsal loni slovenský Denník N.

Věří také konspirační teorii o chemtrails, tedy práškování z letadel. Jejich údajnou existenci se snažil podle Denníku N dokázat pokusem se sněhovou koulí, která nedokázala roztát nad plamenem svíčky. Aktivní byl i během pandemie covidu-19, kdy podle slovenského serveru šířil smyšlená čísla počtu obětí, která měla dokazovat, že na covid údajně umírá mnohem méně lidí.