Synek dojel ve finále poslední. Česká výprava odjíždí z mistrovství světa po 17 letech bez medaile

Skifař Ondřej Synek na mistrovství světa v Ottensheimu medaili nezískal. Český veslař usiloval v Rakousku o rekordní šestý titul, ale ve finále nestačil na žádného soupeře a skončil šestý. Šampionem se stal třiadvacetiletý německý reprezentant Oliver Zeidler. Ottensheim (Rakousko) 15:25 1. září 2019

Česká výprava zůstala na mistrovství světa poprvé od roku 2002 bez medaile. Synek jako jediný byl ve hře o cenné kovy a zajistil si tím alespoň start na olympijských hrách v Tokiu 2020. Účastnická místa vedle něj vybojovaly v závěrečném dnu šampionátu v Rakousku Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou díky druhému místu na dvojskifu ve finále B.

Naopak skifařka Miroslava Topinková byla v „béčku“ až pátá a o letenky na vrcholnou akci příštího roku bude muset bojovat příští rok v dodatečné kvalifikaci.

Šestatřicetiletý Synek na slepém rameni Dunaje postoupil do finále bez porážky. V rozhodující jízdě se ale od začátku pohyboval na konci startovního pole a zafinišovat už nedokázal. Stále se tak dělí co do počtu zlatých medailí o první místo v historickém pořadí s velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

Zeidlerovi se naopak závěr povedl a zvítězil o tři setiny před Sverrim Nielsenem z Dánska, těsně třetí byl Nor Kjetil Borch. Zeidler teprve před třemi lety začal závodně veslovat po plavecké kariéře a vybojoval pro svoji zemi první titul na skifu po 17 letech. Navázal na triumf Marcela Hackera z roku 2002.

Antošová s Fleissnerovou potřebovaly k postupu na olympiádu porazit alespoň jednu posádku a po skvělém výkonu se jim to podařilo. Od prvního mezičasu na 500 metrech byly v čele a až ve finiši je porazila italská dvojice Stefania Buttignonová, Stefania Gobbiová. Koncovka závodu ale byla extrémně vyrovnaná, poslední Bělorusky zaostaly za vítězkami jen o 1,5 sekundy. Postupující pětici dělila sekunda.

Topinková se k závodům vrátila po mateřské dovolené loni a usiluje o start na páté olympiádě. K postupu potřebovala ve finále B skončit nejhůře třetí. Osmatřicetiletá veslařka ale od startu za nejlepšími zaostávala a jela poslední, na páté místo se posunula poté, co úplně odpadla Ukrajinka Diana Dymčenková.

O pátý olympijský start se v dodatečné kvalifikaci v květnu v Lucernu zřejmě pokusí. „Teď si musím odpočinout a pak zanalyzovat celou sezonu,“ řekla Topinková, která v červnu získala bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Možná tak nenačasovala formu správně.

Mistrovství světa ve veslování v Ottensheimu (Rakousko):

Muži:

Skif: 1. Ziedler (Něm.) 6:44,55, 2. Nielsen (Dán.) 6.44,58, 3. Borch (Nor.) 6.44,84, ...6. Synek (ČR) 6.47,93.

Dvojskif: 1. Liou Č'-jü, Čang-Liang (Čína) 6.05,68, 2. Doyle, Byrne (Ir.) 6.06,25, 3. Zietarski, Biskup (Pol.) 6.07,87.

Osma: 1. Německo (Weissenfeld, Follert, Reinhardt, Johannesen, Schneider, Jakschik, Schmidt, Ocik, korm. Sauer) 5.19,41, 2. Nizozemsko 5.19,96, 3. Velká Británie 5.22,35.

Ženy:

Skif: 1. Puspureová (Ir.) 7.17,14, 2. Twiggová (N. Zél.) 7.20,56, 3. Kohlerová (USA) 7.22,21, ...finále B: 5. Topinková (ČR) 7.41,73.

Dvojskif: 1. Donoghueová, Loeová (N. Zél.) 6.47,17, 2. Bodnarová, Radisová (Rum.) 6.48,55, 3. De Jongová, Scheenaardová (Niz.) 6.49,22, ...finále B: 2. Antošová, Fleissnerová (ČR) 6.57,12.

Osma: 1. Nový Zéland (Greensladeová, Dykeová, Spoorsová, Bevanová, Prendergastová, K. Gowlerová, Rossová, J. Gowlerová, korm. Shepherdová) 5.56,91, 2. Austrálie 5.59,63, 3. USA 6.01,93.