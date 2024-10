Sokolský běh bavil po celé republice. Závod v Praze absolvoval i mistr světa v beachvolejbale Schweiner

V pondělí 28. října v přímém přenosu Radiožurnálu Sport odstartoval Sokolský běh republiky. Zúčastnily se ho tisíce běžců po celé zemi a oslavily tak výročí vzniku Československé republiky. Startovní výstřel, který na dálku zněl do všech pořadatelských obcí, provedl pod Petřínskými sady v Praze starosta České obce sokolské Martin Chlumský. Praha 11:01 29. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sokolského běhu republiky se účastní sportovci všech věkových kategorií (archivní foto) | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Jsem z toho trochu nervózní, protože jsem v této roli poprvé. Doufám, že to zvládnu dobře. Je to obrovská čest,“ říkal před startovním výstřelem Chlumský.

V závodě v Praze doběhl z běžců do cíle jako první Michal Suchý, který 6,5 kilometru zvládl v čase 23 minut a 19 vteřin.

„Byl to výborný závod jako každý rok. Panovala tady super atmosféra. Ráno jsem byl unavený, ale atmosféra na místě a myšlenka pohybu všech lidí mě nastartovala. Šel jsem do toho naplno a vyšlo to,“ říkal vítěz Sokolského běhu v hlavním městě.

Do cíle hlavního závodu doběhl i mistr světa v plážovém volejbale David Schweiner. „Bylo to přibližně o 6,8 kilometru delší než jsem zvyklý běhat. Do kopce jsem několikrát dokonce šel. Z dálky jsem slyšel jásat lidi, protože v cílovém prostoru dobíhal první. Klobouk dolů před všemi vytrvalci, protože pokud se to netrénuje, tak to vůle neurve,“ říká David Schweiner o Sokolském běhu

Akce není tolik o výsledných časech jako spíše o hodnotách Sokola, kterých se jenom v Praze drželo asi sedm stovek běžců, které se do běhů zapojily.