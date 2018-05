Vodní slalomáři jsou favority domácího mistrovství Evropy. Věří se hlavně kajakářům

Mistrovství Evropy vodních slalomářů se po dvaceti letech vrátilo do Česka. Dneska můžou závodníci v pražské Troji naposledy trénovat a v pátek už je čekají kvalifikační jízdy. Na šanci ukázat se domácím fanouškům se těší i 18 českých reprezentantů. Praha 18:25 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trojice českých kajakářů pro vodní slalom Ondřej Tunka, Vít Přindiš a Jiří Prskavec. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Bylo mi pět let a určitě jsem tam byl, ale nepamatuju si ho. První záblesky mám v šesti letech, když jsem s mámou jezdil na vodě,“ přiznává Radiožurnálu Jiří Prskavec mladší, že si evropský šampionát v Roudnici nad Labem 1998 nepamatuje.

Ale na ten poslední světový, který hostilo Česko, si vzpomíná velmi dobře. V roce 2013 se v pražské Troji stal vicemistrem světa a fandily mu plné tribuny.

„MS je jeden z nejlepších zážitků, které ze sportování mám. Bylo neskutečné, jaká atmosféra. Nervozita byla obrovská, ale bylo strašně sladké, že jsem to dokázal ustát. Na stupních to bylo nádherné,“ vzpomíná.

„Doufám, že něco podobného se nám tady podaří znovu. Že mistrovství Evropy proběhne minimálně tak hladce a tak úspěšně jako mistrovství světa,“ věří Jiří Prskavec.

Na mistrovství světa před pěti lety Češi se šesti cennými kovy vyhráli medailové pořadí národů, kromě stříbrného Jiřího Prskavce se tehdy blýsknul hlavně zlatý Vavřinec Hradilek, který se tentokrát do reprezentace nedostal.

O tohle půjde. Medaile z ME vodních slalomářů | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Kompletní stupně vítězů? Nic není nereálné

Čeští vodáci mají znovu velké ambice, hlavně v kategorii kajakářů. Vždyť Jiří Prskavec je mj. mistrem světa z roku 2015, olympijským medailistou a trojnásobným mistrem Evropy, Ondřej Tunka úřadujícím mistrem světa a Vít Přindiš vicemistrem světa a celkovým vítězem SP.

Tak co třeba obsadit kompletní stupně vítězů? „Bylo by to ideální a přáli bychom si to i my. Ale bohužel ta pravděpodobnost, že by se nám to v té konkurenci, která tady je, všem třem podařilo, je relativně malá. Ale před pár lety jsme obsadili první čtyři místa. Nic není nereálné,“ říká při vzpomínce na Světový pohár 2016 Vít Přindiš.

Další domácí úspěchy můžou čeští vodní slalomáři přidat v sobotu a neděli, program ME ale začne v pražské Troji už pátečními kvalifikacemi, které začínají v půl desáté dopoledne.