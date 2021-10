Zasloužil si to, pochválil polského vítěze Zlaté přilby Australan Doyle. Rozhodl podle něj start

Mohl se stát prvním závodníkem v historii, který ovládne Zlatou přilbu čtyřikrát v řadě. Australan Jason Doyle ale na další titul ve slavném plochodrážním závodě těsně nedosáhl. 73. ročník slavného závodu vyhrál polský závodník Patryk Dudek. Praha 14:21 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz závodu Patryk Dudek z Polska. Vlevo přihlíží stříbrný Australan Jason Doyle. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Kromě jedné jízdy vyhrál všechny, do kterých nastoupil. Polský závodník Patryk Dudek suverénním způsobem ovládl 73. ročník Zlaté přilby a překazil Doylovi možnost ovládnout slavný plochodrážní závod počtvrté za sebou.

„Je to skvělý pocit. Čtyři pět let zpátky jsem byl hodně blízko. Teď to vyšlo! Měl jsem skvělou rychlost - myslím, že jsem vyhrál všechny jízdy kromě jedné. To je samozřejmě zásluha lidí v boxech. Mám to v Pardubicích rád. Je tu hodně lidí a skvělá atmosféra,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi Patryk Dudek.

Jeho hlavní rival Jason Doyle mohl v Pardubicích vstoupit do historie - Zlatou přilbu totiž čtyřikrát v řadě nikdo nevyhrál - ani legendy minulosti Jiří Štancl nebo Ole Olsen. Australský závodník ale v cíli uznal, že jeho soupeř byl zkrátka lepší.

„Samozřejmě bych rád získal další Zlatou přilbu, ale Patryk si to zasloužil. Už proto, že jednou o výhru přišel kvůli motoru. Rozhodoval start, já šel v první zatáčce trochu do smyku a pak už to bylo těžké,“ popisoval Doyle.

V 73. ročníku Zlaté přilby se příliš nevedlo domácím závodníkům - ani jeden z nich se nedokázal postoupit ze čtvrtfinálových jízd.

Nejblíže k tomu měl Hynek Štichauer, kterému semifinále uniklo o jeden bod. Možná největší aplaus diváků si tak vysloužil náhradník Jaroslav Petrák, který nastoupil k celkem šesti jízdám a dokázal několikrát bodovat.

To vše navíc v úctyhodném věku 48 let. Petrák je součástí Zlaté přilby více než dvě dekády.

„Bez přestávky je to po třiadvacáté. Udržuji se ve formě, posiluji, jezdím na kole, pak taky fyzicky náročnější práce. Pocitově to je paráda, že jedete s mistrama světa a když vidíte, že s nimi můžete závodit, tak je to super,“ řekl legendární český závodník Jaroslav Petrák.

Den po Zlaté přilbě se plochá dráha přesune do Prahy, v pondělí se na stadionu Markéta uskuteční Tomíčkův memoriál.