Krejčíková porazila na Turnaji mistryň Gauffovou a je v semifinále, v něm narazí na olympijskou vítězku

Barbora Krejčíková postoupila do semifinále tenisového Turnaje mistryň. Nad dosud neporaženou Američankou Coco Gauffovou ve čtvrtek zvítězila 7:5 a 6:4 a vyhrála Oranžovou skupinu. O postup do finále se utká s olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen z Číny. Výhra české tenistky znamenala zároveň vyřazení obhájkyně titulu Igy Šwiatekové z Polska.

Wimbledonská šampionka Krejčíková zápas dobře rozehrála a odskočila do vedení 4:2. Ve výměnách měla dlouho převahu, ale v desáté hře udělala několik chyb a zápas nedopodávala.

Vzápětí čistou hrou znovu získala servis Gauffové a tentokrát dotáhla sadu do vítězného konce, i když odvracela čtyři brejkboly. Ve druhém setu rozhodla brejkem za stavu 4:4. Znovu měla v závěru problémy, ale třetí mečbol v dlouhé desáté hře využila.

Po úvodní těsné porážce se Šwiatekovou zaznamenala Krejčíková druhou výhru 2:0 a má nejlepší bilanci setů z trojice tenistek se dvěma výhrami. S předstihem jistě postupující Gauffovou „poslala“ na světovou jedničku a největší favoritku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

