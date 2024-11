Má přehled na síti, pomůže i levácký servis, chválí Siniaková americkou spoluhráčku. Užívají si i legraci

Na tenisovém Turnaji mistryň v Rijádu ještě Kateřina Siniaková neprohrála a platí to také po posledním zápase ve skupině. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazila tchajwansko-belgickou dvojici Sie Šu-wej, Dries Mertensová v dramatickém supertie-breaku. K zápasu nastupovala s jistotou postupu do semifinále a také s garancí světové jedničky na konci roku 2024. Rijád 10:31 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Townsend a Kateřina Siniaková | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Tři výhry ve skupině, tak jaká byla ta poslední, když jste hrály s vidinou postupu?

Asi ta nejnáročnější, protože jsme se trochu trápily. Hrály jsme dobře, ale nedokázaly to potvrdit. Vždy jsme si to připravily, ale byly tam chybičky. Jsem ale ráda, že jsme to urvaly, bojovaly a nakonec to klaplo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s tenistkou Kateřinou Siniakovou o turnaji v Saúdské Arábii

V čem byla ta výhra pro vás důležitá, když už jste měly postup jistý?

Nikdy nechcete prohrát. Byla to trochu úleva, že jsme pak věděly, že ať se děje cokoliv, tak postoupíme. Když je to napínavé, máte 8:2, najednou 9:6, tak tam nervy jsou, i když je to úplně jedno. Je to asi sportovní duch a jsem ráda, že jsme vyhrály. Nechtěly jsme prohrát.

Navíc je za to 200 bodů do žebříčku a to se hodí. Vy budete na konci roku světovou jedničkou...

Hodí, to určitě. Já si toho hrozně moc vážím. Na začátku roku bych to nečekala, s ohledem na to, jak se to vyvíjelo. Jsem ráda a hrozně moc to pro mě znamená.

Jak si užijete semifinálový zápas?

Můžeme hrát znovu, což je super. Předvedly jsme tady dobrý tenis a budeme se soustředit, abychom ho předvedly znovu. Tak nebo tak to bude těžký zápas a půjdeme do toho s tím, co máme. Buď to klapne, anebo ne.

Jak strávíte volný den?

Snažila jsem se a měla jsem dost zážitků mimo tenis, protože sezona je dlouhá. Byla jsem tu na nějakých akcích, co nabízejí. Určitě se vyspím, pak trénink a dál uvidíme.

Co byste tady doporučila? Pro mnohé lidi je to tady neznámá destinace.

Já jsem si nejvíc užila Edge of the world. Je to klasická poušť, jsou tam hory, propast a je to zajímavé vidět. Auto vás veze mimo cestu a může s vámi dělat kaskadérské zkoušky, to se mi moc líbilo. Pak jsme viděli Boulevard City, což mě překvapilo, že je to obrovské. Mají tam malé státy, města, Egypt, Řecko, Paříž, Eiffelovku.

Bylo to náročné, ale užila jsem si to. Byla to změna vypadnout z hotelu a tenisových kurtů. Asi to není něco, co by člověk očekával v Saúdské Arábii. Když bude chtít za kulturou, tak jsme se byli podívat v Diriyah, kde bydlela dřív královská rodina. Zvládla jsem toho vlastně docela hodně.

To je až obdivuhodné, co vše jste tady během turnaje zvládla...

Jsem na Turnaji mistryň už poněkolikáté a možná mi i pomáhá, že si to snažím víc užít. Na začátku máte pocit, že vám pořád něco utíká, musíte se soustředit. Máme turnaj za turnajem a člověk chce být maximálně ready, ale občas je náročné, aby měl stoprocentní focus. Zvláště po šesti týdnech v Číně. Jsem ráda, že jsem měla ty příležitosti a že se nám i daří.

Tam jste byla na Velké čínské zdi?

Už jsem byla dvakrát, takže letos ne. Možná příště.

Kdybyste porovnala své spoluhráčky během sezony, tak co vám vyhovuje na souhře s Taylor Townsendovou?

To vám neřeknu, nemůžu je porovnávat. Ona je skvělá hráčka, levačka, šikovná. Na síti má přehled a na spoustě povrchů pomůže levácký servis. Je vidět, že se zlepšuje a může se vedle mě víc uvolnit. Hlavně že si rozumíme a že máme taky srandu.

Game. Set. Match 🫡



The results are in the teams of Townsend/Siniakova and Melichar-Martinez/Perez will move on to play in the semifinals!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/Q6X6UWYy1J — wta (@WTA) November 6, 2024