Siniaková s Townsendovou si na Turnaji mistryň zahrají semifinále, ze skupiny postoupily bez porážky

Siniaková s Townsendovou vyhrály po obratu už druhý zápas. V úvodu Turnaje mistryň otočily duel proti ukrajinsko-lotyšské dvojici Ljudmyla Kičenoková, Jelena Ostapenková a zvítězily 3:6, 6:3, 11:9.

Poté zdolaly 6:2, 6:2 americko-australskou dvojici Nicole Melicharovou-Martinezovou a Ellen Perezovou, která nakonec obsadila ve skupině druhé postupové místo.

WHAT. A. MATCH 👏👏👏👏@K_Siniakova and @TaylorTownsend hang tough and defeat Hsieh and Mertens 3-6, 6-3, 10-8. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/POE16nkRo5