Tanec s Alcarazem a olympijská příprava. Krejčíková po Wimbledonu znova spojí síly se Siniakovou

Tenistka Barbora Krejčíková slaví wimbledonský titul a s ním také návrat do nejlepší světové desítky. V této pozici by se mohla už brzy představit i fanouškům v Praze po velmi krátkém odpočinku. I kvůli přípravě na blížící se olympijské hry si zřejmě nemůže dovolit zařadit do kalendáře delší volno. Klidnější byl v tomto směru snad jen poslední turnajový den v Londýně s tradičním bálem šampionů. Praha 9:22 15. července 2024

Tak jako před rokem wimbledonský bál šampionů měl bohaté české zastoupení. A stejně jako loni na něm nechyběla vítězka ženské dvouhry, tentokrát si slavnostní šaty oblékla Barbora Krejčíková a byla to pro ni vzácná chvíle bez rakety na kurtu.

„Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží,“ vyprávěla v Londýně Barbora Krejčíková, která zřejmě nebude relaxovat dlouho.

Moc se těší na olympijský tenis do Paříže, hry začnou za necelé dva týdny a ještě před tím by se chtěla rozehrát a představit domácím fanouškům při turnaji v pražské Stromovce.

„Jsem přihlášená do Prahy, chtěla bych se předvést před domácím publikem. Doma hraju strašně ráda. Je to změna z trávy na antuku, která je extrémně náročná,“ má ale respekt z rychlého přechodu na antuku Barbora Krejčíková, která by měla v Praze po čase znovu spojit síly s Kateřinou Siniakovou, čerstvou šampionkou ženské čtyřhry Wimbledonu, i kvůli přípravě na olympijský turnaj v areálu Rolanda Garrose.

„Důležité pro nás bylo trochu spojit síly a připomenout si, jaké to bylo, když jsme hrály spolu, abychom se připravily na olympiádu. Ten proces byl cíl k olympiádě,“ vysvětluje Kateřina Siniaková, která by se také měla představit domácím fanouškům na turnaji, který začne v areálu pražské Sparty ve Stromovce o víkendu.