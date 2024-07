Muchová na titul v Palermu nedosáhla, ve finále antukového turnaje netačila na čínskou soupeřku

V prvním setu Muchová dvakrát hned vzápětí po úspěšném brejku o servis přišla, do třetice ztratila podání za stavu 4:5. Ve druhé sadě vedla Češka 4:1 a podávala, a přestože si situaci zkomplikovala, za stavu 5:4 odvrátila čtyři brejkboly a hned první setbol využila.

Ve třetím setu Muchová rychle prohrávala 0:3. Pak ji dělil jediný míč od vyrovnání, ale šestý game nakonec ztratila a poté už uhrála jen tři fiftýny.

TITLE DEFENSE COMPLETE ✅🏆



Zheng Qinwen outlasts Muchova 6-4, 4-6, 6-2 to prevail once again in Palermo!#PLO24 pic.twitter.com/CmdMYlWrSQ