Muchová si na turnaji v Palermu hladce poradila s Rumunkou Beguovou a po roce si zahraje ve finále

Sedmadvacetiletá Muchová týden před startem olympijského turnaje v Paříži prošla do pátého finále v kariéře a prvního od loňského srpna, kdy hrála o titul v Cincinnati. Na triumf olomoucká rodačka dosáhla zatím pouze v Soulu v září roku 2019.

Pětatřicátá hráčka žebříčku Muchová v utkání dominovala a proti o více než sto míst hůře postavené Beguové jednoznačně potvrdila roli papírové favoritky.

O šest let starší Rumunka sice vyhrála úvodní game, česká tenistka však šesti hrami za sebou získala první set a úspěšně zahájila i druhou sadu. Ta měla podobný průběh: Beguová sice při svém servisu srovnala na 1:1, pak už ale na kurtu vládla Muchová.

A vintage performance 🍷@karomuchova7 sails past Begu in Palermo and into her first WTA final in 11 months!#PLO24 pic.twitter.com/gB6tkTS4SU