Plíšková po první výhře v Singapuru: Takhle dobrou hráčku jsem dlouho neporazila

Před Turnajem mistryň říkala, že bude ráda za každý vyhraný set, teď má celý zápas. Tenistka Karolína Plíšková porazila v Singapuru loňskou šampionku Dánku Wozniackou 6:2 a 6:4. Možná i díky tomu, že se cítila v pohodě, jak řekla v rozhovoru Radiožurnálu. Singapur 7:42 22. října 2018

Karolína Plíšková na Masters hladce porazila Caroline Wozniackou | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Do Turnaje mistryň jste vstoupila vítězstvím ve dvou setech nad loňskou šampionkou Caroline Wozniackou, ale začátek byl hodně složitý. Jak vám odvrácení prvních brejkbolů pomohlo?

Začátek byl hodně důležitý, to je v každém zápase. Dál jsem měla hodně šancí na její servis, ale nevíme, jak by to vypadalo, kdyby vedla 2:0, pak by mohla dobře zaservírovat a bylo by to 3:0. Otočila jsem to a možná to rozhodlo. Pak jsem vybojovala gem, který nebyl z mé strany nejlepší. Uklidnila jsem se a ona nehrála úplně nejlíp.

Během zápasu jste ani jednou nepřišla o podání.

Servis jsem dneska držela neskutečně. Zachránila jsem 10 brejkbolů z deseti, což se mi asi ještě nikdy nepovedlo. Navíc proti někomu, kdo dobře returnuje a hodně toho vrátí. Častokrát jsme si to musela uhrát a rychlé brejky v obou setech mi pomohly.

Kam byste zařadila ten zápas? Byl to jeden z nejlepších výkonů v sezoně?

Těžko říct, ale takhle dobrou hráčku jsem teď neporazila dlouho. Ten pocit nebyl úplně top, ale byl dobrý, solidní. Řekla bych, že jsem to měla vyloženě pod kontrolou. I kdyby to bylo 5:5, byla bych v klidu, protože jsem se cítila dobře. Nebyla tam žádná panika a nic, co bych kazila.

Co vám pomohlo, abyste se do takové pohody dostala. Věděla jste, kdy zavolat trenérku, kdy si vyžádat jestřábí oko…

Na jestřába si hodně věřím, trefuju jich hodně. Cítila jsme se v klidu, nevím, čím to bylo. Myslím, že tlak byl víc na ní. Nejdu na kurt s tím, že jsem horší hráčka, ale ona, jak tu obhajuje, tak na začátku možná byla trošku nervóznější.

Možná mi zápasy, které jsem vybojovala v poslední době, dodaly nějakou sílu a odvahu ve stavech, které jsem dnes vybojovala. Kdyby proměnila nějaké brejkboly, mohlo to být jiné, ale cítila jsem se v pohodě jako už dlouho ne.

Nastoupila jste se zavázaným lýtkem. Co se stalo?

Nevím, co se mi v noci stalo. Ráno jsem se vzbudila a bylo nějak v křeči. Snad to není nic vážné. Už se postupně rozpadám (směje se).

Před turnajem jste říkala, že budete ráda za každý vítězný set, teď máte vyhraný zápas. Jak vidíte dál své šance?

Pojedu si to svoje, co posledních pár týdnů funguje. Každý set, který tady uhraju, je dobrý, mám další těžkou soupeřku.