Hrozně mě tyhle věci baví, těšily Macháče povedené údery proti Medvěděvovi. Má je nacvičené z tréninku

Tenista Tomáš Macháč na osmifinále Roland Garros nedosáhl. Daniilu Medveděvovi z Ruska podlehl 1:3 na sety. Macháč si ve velmi atraktivním a vyrovnaném zápase získal velkou část publika. I díky výjimečným kouskům, který zpětně ocenili také pořadatelé. Závěr jedné z výměn úvodního setu vybrali do videoklipu s názvem „úder dne". Paříž 10:24 2. června 2024

Tenista Macháč na Roland Garros těsně podlehl světové pětce Medveděvovi. Drtivou většinu úderů odehrál pravou rukou, ale stoprocentní úspěšnost měl ve chvíli, kdy raketu přehodil do levé.

Nebyla to výměna, která by rozhodovala zápas, ale dva výjimečné údery Tomáše Macháče z prvního setu si možná mnozí fanoušci zapamatují z vyrovnaného duelu nejvíc.

Český tenista si pod tlakem přehodil raketu z pravé ruky do levé, poprvé zahrál přesně na soupeře stojícího hned za sítí, ale podruhé už Daniila Medveděva levačkou po čáře prohodil.

„Hrozně mě tyhle věci baví, dělám to i v tréninku. Když to děláte v tréninku, tak to v zápase uděláte automaticky, není to tak, že bych to vyhledával. Chtěl jsem ten míč vyhrát a tím, že to v tréninku hraju občas levačkou, tak si tím pomohu,“ vysvětloval pak Tomáš Macháč, že jde o věc, kterou občas trénuje.

A také proto má celkem dobrou úspěšnost, když v zápase v nouzi k úderu levou rukou sáhne.

„Musím říct, že když jsem po levačce sáhl v zápase, tak to bylo asi třikrát, nebo čtyřikrát,“ vyprávěl Tomáš Macháč, který občas myslí na to, aby fanoušky pobavil, zvlášť v tak velkých zápasech proti těm nejlepším tenistům.

„Když pak vedu 30:0, tak si zase vyzkouším něco, abych si tím trochu užil pocit na kurtu. Pomáhá mi to, proto jsem to hrál, abych si tu zahrál s Medveděvem, Stanem Wawrinkou, Novakem Djokovićem. Když máte ještě publikum za zády, tak je to něco nádherného, takže proč ne a získávám tím i body,“ uzavřel český tenistka, který jinak celkem zvládal i rutinní údery.