Nové angažmá přichází včas. Hráčům chci předat zkušenosti, říká kapitán daviscupového týmu Berdych

Bývalý profesionální tenista Tomáš Berdych bude působit jako kapitán českého daviscupového týmu. V nové roli chce těžit z dlouholetých zkušeností, které nasbíral na nejprestižnějších turnajích světa. Povedlo se mu například získat skalp hvězdného Rogera Federera. K úspěchům z minulosti se ale vracet nehodlá, spíše se chce zaměřit na předávání zkušeností svým nástupcům. na síti Praha 22:39 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych | Zdroj: Reuters

„Bylo toho fakt hodně, tělo bylo unavené, ani hlava neměla vůbec sílu přemýšlet o tom, jestli budu tenis dál hrát,“ vyprávěl Tomáš Berdych v pořadu Na Síti s Andreou Sestini-Hlaváčkovou na Radiožurnálu Sport.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Tomáše Berdycha v pořadu Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou

„Myslím, že čas přirozeně uzrál. Dnes je to pět let od doby, co jsem skončil, takže si myslím, že nové angažmá přichází včas,“ přiznal nový kapitán daviscupového týmu.

Berdych odehrál poslední zápas profesionální kariéry na grandslamovém US Open v listopadu 2019. Ve Flushing Meadows se postaral o jedno největších překvapení v mužské dvouhře, a to když v roce 2012 vyřadil ve čtvrtfinále světovou jedničku Švýcara Rogera Federera. V roli trenéra daviscupového týmu ale není na vzpomínky prostor.

Navrátil končí u české tenisové reprezentace, novým kapitánem je dvojnásobný vítěz Davis Cupu Berdych Číst článek

„Rád žiju v přítomnosti, nerad se vracím zpátky. Dokážu otočit kapitolu a jít dál. Ale umím sáhnout do historie a vzít si z ní to, co potřebuju,“ popsal Berdych.

Bývalý hráč chce svým svěřencům předat zkušenosti, které nabral během své bohaté kariéty. „Myslím, že to je jeden z důležitých faktorů pro trenéra jakožto bývalýho hráče. Mám vychytané různé věci, ať už třeba co se týče tréninkových kurtů nebo bydlení. Jde o to umět využít mou bývalou kariéru z praktické stránky,“ řekl.

Zkušeností má Berdych na rozdávání a těžit z nich budou nyní i čeští tenisté, které povede jako kapitán daviscupového týmu v mezinárodních soutěžích.