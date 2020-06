Před 36 lety ovládl Lendl slavný grandslam. Ve finále French Open porazil McEnroa a vstoupil do dějin

Velké trofeje na těch největších turnajích ho dlouho míjely, až do 10. června roku 1984. Právě v ten den předvedl Ivan Lendl jeden z nejpamátnějších obratů v tenisové historii a po výhře nad Američanem Johnem McEnroem ve finále Roland Garros získal svůj první grandslamový titul. Paříž 13:49 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Lendl ovládl Roland Garros v roce 1984 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Při představování hráčů na začátku zápasu bylo zřejmé, že větší část fanoušků na centrálním dvorci přeje Johnu McEnroovi, v zádech měl v tom roce 42 výher v řadě a mohl se stát prvním americkým vítězem mužského singlu Roland Garros od roku 1955.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jakých vítězství si cenil tenista Ivan Lendl nejvíce

Ale během duelu se přízeň publika úplně otočila, stejně jako celý zápas. První hráč světového žebříčku dlouho předváděl svůj typický agresivní tenis, jistě si držel podání a ve dvou úvodních sadách dominoval, ale jakmile Lendl sebral McEnroovi servis na konci třetí sady, kterou vyhrál, ucítil naději.

Kvůli velkému sportovnímu příběhu a také kvůli konfliktům impulzivního Američana s techniky postupně získal na svou stranu i drtivou většinu z šestnáctitisícového davu. A když ve dvanácté hře rozhodujícího pátého setu za stavu 6:5 výtečnými returny a prohozy útočil na servis favorita, fanoušci hromově skandovali „Lendl, Lendl...“.

Lendl vyhrál 7:5 v rozhodujícím pátém setu a až po svém pátém finálovém duelu na grandslamu poprvé zvedl tu cennější ze dvou trofejí.

Lendl zdravil, McEnroe utekl

Zatímco Lendl pozdravil fanoušky v Paříži a těšil se na další shledání s nimi, McEnroe za pískotu davu prchal z ceremoniálu do šaten.

Mnozí fanoušci považují výhru Lendla z Roland Garros 1984 za největší v soubojích s dlouholetým rivalem. Ale rodák z Ostravy k tomu před časem řekl:

„Oni všichni mluví o Paříži z roku 1984, ale já si vzpomínám na zápas v Antverpách, kde jsme hráli finále a to bylo jedno z mála utkání, kde jsem se dostal do takové zóny, že se všechno dařilo a bylo to po setu a pak jsem vyhrál 6:2 a 6:2. Na takové zápasy se vzpomíná opravdu dobře.“

Tak vzpomínal Ivan Lendl na zápasy s velkým rivalem Johnem McEnroem, nad kterým vyhrál více vzájemných zápasů na profesionálním okruhu ATP. Po tom z 10. června roku 1984 slavil svůj první grandslamový titul.

Pokud máte 4 hodiny čas, níže si můžete pustit finále French Open z roku 1984: