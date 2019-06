Bartyová se kvůli zranění odhlásila z turnaje v Eastbourne. S Wimbledonem světová jednička počítá

Novopečená světová jednička Ashleigh Bartyová se kvůli zranění ruky odhlásila z turnaje v Eastbourne. Australská tenistka má po triumfech na Roland Garros a v Birminghamu potíže s pravou paží a z preventivních důvodů nechce riskovat další zhoršení před Wimbledonem. Třetí grandslamový turnaj sezony začne na trávě v All England Clubu 1. července. Eastbourne 15:23 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová světová jednička Ashleigh Bartyová je jednou z favoritek blížícího se Wimbledonu. | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

„Je to zranění, které se mi vrací už od šestnácti,“ řekla Bartyová, která po vítězství v Birminghamu vystřídala na prvním místě světového žebříčku Naomi Ósakaovou. Potíže s kostí podle ní vznikají z přetížení, proto si raději po sérii dvanácti vítězných zápasů dopřeje pauzu.

Možnost, že by kvůli zdravotním problémům nestihla Wimbledon, si vůbec nepřipouští. „Myslím, že to bude v pořádku. Musíme se o to ale v příštích třech čtyřech dnech pořádně postarat a ujistit se, že budu připravená na příští týden,“ dodala Australanka, jež se pasovala do role jedné z wimbledonských favoritek.