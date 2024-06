‚Po prohraném setu vyměňuju vše, co můžu,‘ říká po semifinále juniorky French Open tenistka Samson

Juniorky Laura Samson a Tereze Valentová uspěly v semifinálových utkáních a v juniorském turnaji French Open si zahrají o titul. Samson přehrála Američanku Penickovou 2:1 na sety, Valentová si s její krajankou Grantovou poradila ve dvou setech. Český tenis tak má jistotu, že z pařížského turnaje neodjede s prázdnou. Obě tenistky se navíc mohou potkat i ve finále čtyřhry. Paříž 17:13 7. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Samson na juniorském turnaji French Open | Zdroj: Profimedia

Laura Samson a Tereza Valentová se potkávají v mixzóně pod stadionem Suzanne-Lenglenové, kde mají junioři a juniorky zázemí. Samson postoupila o něco dřív, i když ten její zápas byl nakonec pořádně dlouhý. Nad Kristine Penickovou vedla 1:0 na sety a 5:2 ve druhé sadě, ale musela nakonec hrát třetí set, tak jako v předchozích zápasech se Španělkou Quevedovou a Jovičovou ze Spojených států, takže další těžký duel. Obrovská gratulace Lauro, jaké jsou pocity?

Laura Samson: Moc děkuju. Teď už dobré. Upřímně je to spíš takové uvolnění, že jsem vyhrála. Takový je tenis, hraje se do posledního balonu a bojuje se furt. Ona se zakousla, je mladá a neměla co ztratit. Mně přestaly fungovat nohy, naštěstí se ještě umím zakousnout na konci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s finalistkami juniorského turnaje French Open Laurou Samson a Terezou Valentovou

Zafungovala zase přestávka a výměna dresu, jako v utkání proti Španělce Quevedové.

L.S.: Přesně tak. Já si po každém prohraném setu vyměňuji všechno, co můžu. Určitě to pomohlo. Já se pak cítím, jako bych přišla znova, pomáhá mi to mentálně.

Potkala jste se tu i s Terezou Valentovou, která také dotáhla svůj zápas do vítězného konce, takže na sebe narazíte ve finále. Znáte se dobře, co k tomu říct, co vás čeká?

L.S.: Doufám, že to bude dobrý zápas, obě Češky ze Sparty. Já jsem s ní naposledy prohrála v třísetovém zápase, takže do toho dám zase všechno s tím, že každý míč se počítá.

Český tenis neodjede z Paříže s prázdnou. Juniorky Samson a Valentová se střetnou ve finále dvouhry Číst článek

Tolik tedy Laura Samson, která se ve finále dívčí juniorky utká s Terezou Valentovou. Ta porazila také Američanku, Tyru Grantovou, mohutně povzbuzovanou publikem. Terezo, obrovská gratulace k postupu do finále, jaký to byl duel pro vás?

Tereza Valentová: Děkuju moc, byl to hrozně těžký zápas, hlavně po mentální stránce. Diváci mi přišlo fandili spíš jí, takže jsem si představovala, že někdy fandí i mně, ale bylo to těžké, když sedíte na lavičce a za vámi křičí ‚Tyra, Tyra!‘. To bylo těžké, ale jsem ráda, že jsem si nějak poradila a dotáhla jsem to do vítězného konce.

Čekala jste, že soupeřka bude pálit, že to budou rány?

T.V.: Čekala jsem to. Čekala jsem, že bude i dobře servírovat, takže jsem se ji snažila i trochu rozhodit, to bylo důležité. Myslím si, že to byl dobrý zápas z obou stran.

Co čekáte od finále?

T.V.: Já nečekám nic. Samozřejmě mám to největší přání, každý to chce vyhrát. Já do toho půjdu tak, že se budu snažit urvat každý míč, dám do toho všechno a doufám, že to vyjde.