‚Doufám, že pro nás není finále zakleté.‘ Krejčíková se Siniakovou pro nemoc odstoupily z ostravského deblu

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková odstoupily před sobotním semifinále čtyřhry z halového turnaje WTA v Ostravě. Poslední české zástupkyně na kurt nepustila nemoc Krejčíkové. Druhý nasazený pár měl zahájit sobotní semifinálový program J&T Banka Ostrava Open 2020 zápasem s Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou. Do finále tak postoupila bez boje kanadsko-brazilská dvojice. Ostrava 14:46 24. října 2020

„Už večer se Bára necítila nejlíp, byla unavená. Vypadá to, že na ní něco dolehlo, a po konzultaci jsme se rozhodly, že je lepší nenastoupit, než se tam protrápit,“ uvedla Siniaková ve videokonferenci s médii. „Je to smůla, že se to takhle sešlo, obzvlášť doma, ale zdraví je nejdůležitější,“ doplnila.

Siniaková s Krejčíkovou letos získaly titul v lednu v Šen-čenu a pak čtyřikrát skončily v semifinále, včetně grandslamových turnajů Australian Open a Roland Garros. „Doufám, že pro nás není finále zakleté,“ poznamenala Siniaková. Teoreticky by ještě měly s Krejčíkovou v listopadu obhajovat triumf v Linci.

Ve 14:00 začalo v Ostravě semifinále dvouher. Jako první hrají čtvrtá nasazená Běloruska Viktoria Azarenková s Marií Sakkariovou z Řecka, po nich se utkají turnajová trojka Aryna Sabalenková z Běloruska a Američanka Jennifer Bradyová.

Na závěr programu se v druhém semifinále čtyřhry střetnou turnajové jedničky Elise Mertensová, Sabalenková a čtyřky Kirsten Flipkensová, Demi Schuursová.