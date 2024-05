Pro spotřební daň na tiché víno je zhruba 40 procent Čechů. Podpořit producenty by měly dotace

Necelých 40 procent Čechů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi. S ponecháním nulové sazby spotřební daně na veškerá vína souhlasí 30 procent respondentů a čtvrtina uvedla, že vinaři podporu ze strany státu nepotřebují. Vyplývá to z průzkumu agentury Datank pro Unii výrobců a dovozců lihovin (UVDL), který se uskutečnil letos v dubnu. Praha 12:16 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkum ukázal, že lidé jsou ochotni si v případě zavedení spotřební daně připlatit v průměru 18 korun za lahev vína (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | Licence Pixabay,©

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 1050 respondentů ve věku 18 a více let, se 63 procent lidí přiklání k tomu, aby byl výpočet spotřební daně u alkoholických nápojů jednotný podle gramů lihu obsaženého v nápoji. Téměř 90 procent oslovených uvedlo, že by se o daních mělo rozhodovat v Česku, osm procent Čechů si myslí, že by o tom měly rozhodovat orgány Evropské unie.

Lidé si podle uvedených dat uvědomují potřebu podporovat české a moravské vinaře, 39,6 procenta by je podporovala formou dotací, a to na základě rozlohy vinohradů nebo množství vyprodukovaného vína. Zároveň ale souhlasí se zavedením spotřební daně. Pro ponechání nulové sazby je 30,8 procenta respondentů. Průzkum také ukázal, že lidé jsou ochotni si v případě zavedení spotřební daně připlatit v průměru 18 korun za lahev vína.

O možnosti zavést v ČR spotřební daň na takzvané tiché víno se hovoří opakovaně, plány na jeho zdanění ale zatím vždy vyvolaly silný odpor domácích vinařů a daň dosud nikdy zavedena nebyla. Zdaněné je v ČR víno šumivé, kde se odvádí spotřební daň 23,40 koruny za litr. Více zdaněné jsou ostatní alkoholické nápoje – od piva přes ovocné destiláty až po běžný líh, kde se spotřební daň pohybuje ve stovkách korun za litr čistého alkoholu v nápoji.

Návrhy na ministerstvu

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v neděli v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct řekl, že nepovažuje za vhodné spojovat otázku zavedení spotřební daně na tiché víno s dopady mrazů. Zásadnější argument proti dani podle něj je to, že sousední země takovou daň nemají.

Dlouhá debata o zavedení spotřební daně podle Výborného škodí českým vinařům. Případný návrh daně je podle něj na ministerstvu financí. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že by chtěl návrh vypracovat do konce května.

Nejčastěji konzumovaný alkoholický nápoj je podle průzkumu pivo, dá si ho 45 procent lidí. Více než třetina respondentů nejvíce pije víno, lihoviny a pálenky konzumuje deset procent Čechů.