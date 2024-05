Brenda Fruhvirtová se na turnaji v Římě probojovala do druhého kola, její sestra Linda naopak končí

Menšík v prvním setu prohrával 0:2, ve druhém 1:4 a nakonec podlel za hodinu a 28 minut. Nenavázal na vystoupení z předchozího Masters v Madridu, kde Hanfmanna v prvním kole porazil a došel do třetího kola.

První dva sety v zápase Lindy Fruhvirtové, která si místo v hlavní soutěži musela uhrát v kvalifikaci, byly přehlídkou ztracených servisů. V rozhodující sadě dvakrát zaváhala mladá Češka, a i když poté odvrátila dva mečboly, z postupu se radovala šestatřicetiletá Němka.

Přes kvalifikaci musela projít i sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová, ale na rozdíl od starší sestry Lindy v prvním kole nezaváhala. O jedenáct let starší Townsendová sice získala první set, ale pak už měla jasně navrch mladá česká hráčka.

Ve druhém setu dovolila Američance jen dva gamy a v rozhodující sadě si dokonce připsala prvního „kanára“ v hlavní soutěži na okruhu WTA. Ve druhém kole Brenda Fruhvirtová vyzve Soranu Cirsteaovou z Rumunska.

A win in her Rome debut ✅



17-year-old Brenda Fruhvirtova rallies to defeat Townsend 3-6, 6-2, 6-0.#IBI24 pic.twitter.com/UQw6RTjSO2