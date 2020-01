Kvitovou rušily při zápase stíhačky a řečtí fanoušci. ‚Zdravě se naštvala,‘ chválil po výhře trenér

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová ztratila se Sakkariovou tie-break první sady 4:7 a na začátku druhé prohrávala 1:2 a při svém servisu 15:40. Podání si udržela a od stavu 3:3 získala šest her v řadě. Výhru vydřela po dvou hodinách a dvanácti minutách, využila třetí setbol. K postupu si pomohla třiatřiceti vítěznými údery.

„Myslím, že dnes mě tam dovedla určitě jen hlava, protože po tom těžkém začátku jsem byla hodně nervózní, nejely mi ani ruce, ani nohy, ale pořád jsem věřila a snažila se být pozitivní,“ těšilo po zápase Kvitovou.

Kromě vlastních myšlenek ale Kvitovou rušily i poměrně neobvyklé věci - stíhačky a hluční řečtí fanoušci.

Stíhačky a neobvyklá motivace

Je to takový zvyk, na Den Austrálie létají nad městem stíhačky a občas se stalo, že je tenistky slyšely přímo nad sebou. Ale mnohem intenzivnější bylo fandění skupinky příznivců řecké soupeřky. Občas se ozvali i při chybě české tenistky, ale Petru Kvitovou tím v jednu chvíli i vyhecovali.

„Mě přišlo, že ty stíhačky byly úplně nad námi, takže to bylo strašně zvláštní. Nebylo to nic příjemného, ale bylo to pro obě stejné. Řečtí fanoušci byli dost hluční a naštěstí se jim nepovedlo mě rozptýlit,“ popisovala Kvitová své pocity z náročného zápasu.

„První servis zkazila a někdo tam zakřičel good a ona si sama řekla dobře, děkuju. Tím ji jakoby naštval a šla si pro to. Myslím, že když lidé budou fandit proti ní, tak jí to zdravě naštve,“ vyprávěl trenér Jiří Vaněk, kterého potěšilo i to, jak Petra zareagovala na nepříznivý vývoj zápasu a po prohraném prvním setu začala hrát jinak.

„Dobré je, že prošla takovým těžkým zápasem, to se počítá. Přišlo mi, že si zezačatku nevěřila, ale pak našla tu víru v sobě a ukázala zase to své bojovné srdce,“ dodal trenér.