Siniaková s Townsendovou zahájily Turnaj mistryň vítězně, ve čtyřhře porazily nasazené jedničky

Kateřina Siniaková vstoupila s Američankou Taylor Townsendovou do Turnaje mistryň vítězně. Česko-americká dvojice otočila v Rijádu duel proti nasazeným jedničkám Ljudmyle Kičenokové a Jeleně Ostapenkové, ukrajinsko-lotyšský tenisový pár zdolaly 3:6, 6:3, 11:9. Připsaly si první triumf v Zelené skupině a vykročily za postupem do semifinále.

Ve dvouhře uspěly Běloruska Aryna Sabalenková a Jasmine Paoliniová. Světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka Sabalenková porazila v úvodním utkání Purpurové skupiny Číňanku Čeng Čchin-wen 6:3, 6:4. Italská tenistka Paoliniová zdolala při svém debutu v soutěži Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 7:6, 6:4.

Wimbledonské vítězky a turnajové osmičky Siniaková s Townsendovou prohrály první set kvůli dvěma ztraceným servisům za 37 minut a i na začátku druhé sady doháněly manko brejku. Od stavu 0:1 ale získaly čtyři hry po sobě a vynutily si super tie-break.

V něm odvracely za stavu 8:9 mečbol, zbývající tři míčky ale získaly pro sebe a slavily cenný triumf.

