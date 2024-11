Doufám, že mě nesmete, říká tenistka Krejčíková před vstupem do Turnaje mistryň s Polkou Šwiatekovou

Tenistka Barbora Krejčíková se připravuje na svůj šestý Turnaj mistryň. Pozvánku do Saúdské Arábie si vybojovala hlavně díky triumfu ve Wimbledonu, jinak byla ale sezona také plná zdravotních komplikací. V Rijádu ji dostává do pohody třeba někdejší přední světová hráčka a krajanka Lucie Šafářová, s sebou má také tým a své nejbližší. V obsáhlém rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluví také o svých soupeřkách ve skupině nebo nové destinaci. Rijád 13:04 2. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: David Gray | Zdroj: AFP, Profimedia

Pošesté na Turnaji mistryň, jestli dobře počítám, podruhé v singlu, jak se těšíte?

Těším se moc. Je to odměna být na takovém turnaji a hrát s těmi nejlepšími. Těším se na to.

Vás sem dovedly především úspěchy na grandslamu, čtvrtfinále na Australian Open, pak triumf ve Wimbledonu. Jak zatím sezonu hodnotíte?

Popravdě, kdybych to brala podle úspěchů, tak je to asi moje nejlepší sezona. Na druhou stranu, kdybych to brala podle toho, jak jsem byla konzistentní, tak to byla asi moje nejhorší sezona. Pocity mám takhle smíšené, ale určitě mám obrovskou radost z toho wimbledonského triumfu a spíš se přikláním k variantě, že je to moje zatím nejlepší sezona.

Máte co v sobě ještě teď vyškrábnout, aby jste něco předvedla i tady? Protože jste říkala, že je to nekonzistentní, tak teď by se ta houpačka mohla odrazit.

Bylo by to hezké, ale uvidíme. Udělali jsme nějakou přípravu, teď jsme tady, trénujeme a ty zápasy, které mě čekají, jsou těžké. Já tam půjdu předvést maximum a vyškrábu tam všechno, co v sobě mám, abych si to tady užila a byla s tím spokojená.

Sezona není pro mnoho holek jednoduchá, některé tenistky si daly odpočinek, pauzu. Jak jste na tom teď, i třeba mentálně, fyzicky, jste zdravá? Protože nedávno jste musela odstoupit?

Já to pociťuji stejně jako holky. Sezona je strašně náročná a i pro mě je to strašně těžké. Teď se ale cítím odpočinutá, hrozně se těším. A s tím zdravím uvidíme, jak to bude.

Viděl jsem na tréninku Lucii Šafářovou, viděl jsem dobře? Takže vás rozehrává levačka.

Lucka mi včera psala, že kdybych chtěla, tak je tady k dispozici a moc ráda si se mnou zahraje. A tím, že jsme přijeli později a dneska se k nám nikdo nedopsal, tak jsme ji oslovili. Jsem moc ráda, že si se mnou zahrála, byla to sranda, takové zpestření. Je hrozně hezké, že si můžu zahrát s Luckou, které jsem jako malá sbírala míčky a vzhlížela jsem k ní. A teď jsem tady na Turnaji mistryň a rozehraje mě, fandí mi a jsme si tady i trochu blíž, než během té sezony. Je to příjemné, jsem za to moc ráda.

Ve skupině ale máte samé pravačky, Iga Šwiateková, Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Co k nim postupně říct?

Tak tady ani žádná levačka, ani ve druhé skupině, podle mě jenom ve čtyřhře. Jsem moc ráda, že si se mnou Lucka přišla zahrát.

A co k těm soupeřkám? Když to vezmeme postupně, tak Iga Šwiateková tam je to jasné, protože ten zápas je pro vás časem daný, tak jak ji vidíte? Taky teď měla pauzu, má nějaké změny v týmu.

Doufám, že to bude vyrovnané, že nedostanu moc na zadek. Přece jenom je Iga jedna z nejlepších hráček sezony. Tím, že celou dobu nehrála, tak ji přeskočila Aryna, ale jen o pár bodů. Iga je hodně konzistentní a umí hrát dobrý tenis, s ní hrát je vždycky obrovská výzva. Já s ní hraju ráda, takže se na ten zápas hrozně těším. Doufám, že mě úplně nesmete, ale věřím i tomu, že mám šanci, zahrajeme si hezký zápas a můžu i vyhrát.

Turnaj mistryň poprvé v Rijádu

Jak se vám tu jinak líbí, jste v Saúdské Arábii poprvé? Vy jste často jezdila do Dubaje, podnikala jste výlety do pouště.

V Saúdské Arábii jsem poprvé. Jsme tu dva dny, moc jsem toho neviděla, ale to zázemí je moc hezké. Mají dobré jídlo, což je pro mě velké plus a i hotel máme moc hezký. Včera ten photoshooting si myslím, že se povedl a všechny ty akce, které se kolem toho zatím konaly, byly dobře zorganizované. Mě se tu zatím líbí. Věřím, že přijde i hodně fanoušků a budeme mít i hezkou podporu na kurtu.

Koukal jsem, že tu máte tři tréninkové kurty, to asi také nebylo obvyklé v destinacích, kde Turnaj mistryň byl.

To je dobrá otázka, já jsem byla v hodně destinacích. V Singapuru co si pamatuji tři kurty v tom komplexu byly, v Šen-čenu podle mě byly jen dva. V Guadalajaře jich bylo hodně, protože se hrálo venku, v Dallasu jsme mě dva si myslím, v Cancúnu také jen dva a tady máme tři. Zatím není nic, na co bych tady musela upozorňovat, že tu není optimální. Nevím, jak ostatní holky, ty jsou tu déle, ale za mě a tým můžu říct, že jsme tu spokojení. Těším se, až turnaj vypukne, přijdou fanoušci, hala bude plná a bude ta atmosféra.

Měl jste nějaké mítinky nebo konzultace co tady člověk může, nemůže? Přece jenom je to jiná země, jiná kultura.

Myslím, že jsme nějaké mítinky měly. Ale tím, že byly spíš na začátku sezony a já byla hodně nemocná, takže jsem se těch mítinků moc neúčastnila. Ani jsem nepočítala, že bych tady mohla být, takže jsem tomu nedávala tak velkou váhu. Všude, kde jsem zatím byla, jsem si přišla dobře. Samozřejmě je optimální trochu dodržovat tu kulturu, takže nosit dlouhé kalhoty a tričko aspoň s rukávem, ne tílka a tady toto. Ale pokrývku hlavy jsem třeba nemusela zatím nikde mít. Cítím se tady dobře, bezpečně, stejně jako třeba v Kataru nebo v Emirátech.

Je to v tomhle srovnatelné? Vy máte těch zkušeností hodně, v Dubaji děláte přípravu pořád.

Dubaj je přece jenom více západní, tam můžu trénovat v kraťasech a tílku. Tady i z respektu k té kultuře bych ven takhle nešla. Nevím, co by se stalo, kdybych tak šla. Dubaj je prostě víc západní, Abú Zabí už trochu méně, je více tradiční. Katar je také více tradiční a tady mi to zatím také přijde tradiční. A tím, že ty tradice mám ráda, tak nehodlám jít proti tomu. Třeba na co jsou tady v tom oblečení zvyklí.

Když jste zmínila tu výbornou kuchyni, máte tady něco v oblibě, nějakou specialitu?

Úplně tradiční domácí kuchyni jsme neměli. Tu večeři, kterou jsme tu absolvovali, byla spíš taková západnější, i to jídlo na tenise je západnější. Mají tady všechno, na co jsem zvyklá a co mi chutná.

Máte tu svůj tým, máte tu i někoho z rodiny? Chystá se výprava? Protože turnaj na závěr roku je taková odměna, tak je to odměna i pro blízké?

Teprve přijedou. Nebude to úplně velká výprava. Budou tu ti, co jsou pro mě nejdůležitější. Jsem ráda, že tady se mnou budou a budeme si to moct užít společně.