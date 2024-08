Lehečka a Krejčíková postoupili na US Open do druhého kola, Siniaková v New Yorku končí

Tenista Jiří Lehečka postoupil poprvé v kariéře do 2. kola US Open. Maďar Márton Fucsovics pondělní duel v New Yorku za stavu 1:6, 6:4, 6:3, 3:0 z pohledu českého hráče vzdal kvůli zranění zad. Postup oslavila i vítězka Wimbledonu Barbora Krejčíková, která porazila na tvrdém povrchu v New Yorku španělskou kvalifikantku Marinu Bassolsovou 7:6, 6:2. Končí naopak Kateřina Siniaková, která podlehla turnajové čtrnáctce Madison Keysové 4:6, 1:6. New York 9:28 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka v prvním kole US Open | Foto: Al Bello | Zdroj: Profimedia

Dvaadvacetiletý Lehečka, který vynechal kvůli únavové zlomenině bederního obratle letošní Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry v Paříži, zaznamenal první výhru v hlavní soutěži ve Flushing Meadows na třetí pokus. Proti 81. hráči světa Fucsovicsovi uspěl i ve druhém vzájemném utkání. V dalším kole narazí na Američana Mitchella Kruegera.

„Jsem rád, že jsem vyhrál, i když to bylo po skreči. Celkově jsem rád, že jsem odehrál zápas bez bolesti. Cítím se dobře. Fyzicky jsem trochu rozbitý, ale jinak to bylo v pohodě. Postup do druhého kola grandslamu je vždycky super,“ řekl Lehečka.

Nejvýše postavený český hráč na turnaji Lehečka neměl vydařený začátek. V prvním gamu nevyužil čtyři brejkboly, poté přišel dvakrát o servis a úvodní set ztratil za 36 minut. Udělal v něm 21 nevynucených chyb.

V dalším průběhu už ale byl mladoboleslavský rodák na podání stoprocentní. Druhý set vyhrál díky brejku v desáté hře a ve třetí sadě získal brzy vedení 3:0. Fucsovics si za stavu 1:4 vzal pauzu na ošetření zad, zápas už ale nezdramatizoval. Lehečka třetí set dotáhl, a jakmile získal ve čtvrtém další dva brejky, Fucsovics utkání vzdal.

Krejčíková napravila loňský brzký konec

Osmadvacetiletá Krejčíková postoupila do 2. kola posledního grandslamu sezony potřetí v kariéře. Jejím maximem je dosud čtvrtfinálová účast z roku 2021. Vloni vypadla ve Flushing Meadows v 1. kole.

Krejčíková potvrdila proti 114. hráčce světa Bassolsové, která prošla kvalifikací bez ztráty setu, roli favoritky. V prvním setu smazala manko 1:3, a přestože při vedení 5:4 sadu nedoservírovala, později v tie-breaku uspěla 7:3.

„Bylo to těžké, ale čekala jsem, že to tak bude. Dlouho jsem na betonu nehrála. A i teď jsem měla pauzu, takže jsem vypadla ze zápasového Bassolsová tu hrála už tři zápasy, všechny vyhrála a věděla, do čeho jde,“ řekla Krejčíková.

Ve druhé sadě už česká tenistka větší drama nedovolila. Bassolsové nenabídla jediný brejkbol, sama soupeřčin servis dvakrát prolomila a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Nemusela litovat ani 28 nevynucených chyb.

„Cítila jsem se dobře. Jsem ráda, že i když se mi v prvním setu nedařilo a prohrávala jsem, podařilo se mi to uhrát a zápas celkově vyhrála. Jsem ráda, že dokážu získávat teď klíčové momenty na svou stranu,“ doplnila Krejčíková.

Prohra s domácí Keysovou

Osmadvacetiletá Siniaková dohrála v úvodním kole US Open podruhé za sebou a nenavázala na semifinále z posledního turnaje v Clevelandu. Proti loňské semifinalistce US Open Keysové doplatila na 11 dvojchyb a 29 nevynucených chyb. Utkání ztratila za 64 minut.

Siniaková přišla o první set kvůli ztracenému servisu v páté hře. Ve druhé sadě už neudržela servis ani jednou a poprvé v sezoně dohrála na grandslamu v úvodním kole.

„Věděla jsem, že to bude velice těžký zápas. Ona (Keysová) hraje na US Open dobře, sedí jí to tady. Na posledním turnaji se ale zranila a nebyla fit. Z obou stran to byl hodně nervózní zápas. Nedokázala jsem si zvyknout na prostředí a na úplně jiný kurt. Bylo tam moc chyb. Vůbec jsem se nechytla,“ uvedla Siniaková.

Right at home



Úterní program

Dalších sedm českých tenistů zahájí poslední grandslam sezony v úterý. V New Yorku se někdejší finalistka turnaje Karolína Plíšková utká s Egypťankou Majar Šarífovou, loňská semifinalistka Karolína Muchová se v úvodním kole střetne s Američankou Katie Volynetsovou.

One step closer.



Na jeden ze tří hlavních kurtů se nikdo z Čechů nedostane. Marie Bouzková bude hrát s Němkou Evou Lysovou na čtyřce, Jakub Menšík zahájí proti nasazenému Kanaďanovi Félixi Augerovi-Aliassimeovi program na kurtu číslo pět.

Linda Nosková nastoupí proti Julii Putincevové z Kazachstánu, Tomáš Macháč vyzve Itala Fabia Fogniniho. Sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová bude debutovat v hlavní soutěži US Open proti Varvaře Lepchenkové z USA.

Tenisový turnaj US Open Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Tiafoe (20-USA) - Kovacevic (USA) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5, Báez (21-Arg.) - Darderi (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:0, 7:6 (7:4), Hijikata (Austr.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3, Rinderknech (Fr.) - Eubanks (USA) 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 7:6 (10:8), Cazaux (Fr.) - Carreňo (Šp.) 6:1, 6:3, 6:3, Griekspoor (Niz.) - Nagal (Indie) 6:1, 6:3, 7:6 (8:6), Djere (Srb.) - Struff (Něm.) 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Azarenková (20-Běl.) - Starodubcevová (Ukr.) 3:6, 6:1, 6:1, Alexandrovová (29-Rus.) - Tomovová (Bulh.) 6:7 (4:7), 6:0, 7:5, Burelová (Fr.) - Stephensová (USA) 0:6, 7:5, 7:5, Ruseová (Rum.) - Grabherová (Rak.) 6:2, 6:4, Bronzettiová (It.) - Sunová (N. Zél.) 6:3 skreč.