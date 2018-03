druhé kolo

1. 9. 2016 |Jakub Knoll |Tenis

Tenistka Lucie Šafářová si třetí kolo letošního US Open nezahraje. Česká hráčka totiž v dnešním duelu druhého kola nestačila na favorizovanou Rumunku Simonu Halepovou, které podlehla ve dvou setech. Lépe se dařilo Karolíně Plíškové, která si poradila s Montserrat Gonzálezovou. Do dalšího kola naopak neproklouzla Denisa Allerotvá, jež nestačila na Švédku Johannu Larssonovou. Pokud to počasí umožní, do hry ve čtvrtek zasáhne i Kateřina Siniaková.