Je to úžasné, těší se na první singlový zápas ve Wimbledonu Krejčíková. Mix v Londýně neodehraje

Švýcar Roger Federer, Srb Novak Djoković, domácí Andy Murray nebo třeba Australanka Ashleigh Bartyová. Právě do takové společnosti se teď na Wimbledonu dostala Barbora Krejčíková díky svému senzačnímu triumfu na nedávném Roland Garros. Česká tenistka se dostala na seznam těch největších hvězd, které podle tradice pořadatelé Wimbledonu před začátkem grandslamového turnaje pozvou do hlavního tiskového sálu.

„Je to prostě příjemné. Říkala jsem, že si tu chci udělat fotku, abych měla dobrou památku, že jsem seděla v hlavní místnosti pro média. Cítím trochu vnitřní stres, ale spíš z toho důvodu, že nechci udělat nic špatně,“ řekla Radiožurnálu Barbora Krejčíková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Barboru Krejčíkovou čeká první singlový zápas na Wimbledonu. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Vím, že tady sedí Roger, Novak, Serena Williamsová… Oni jsou legendy a vědí, jak k tomu přistupovat. Já jsem tu nová, a nevím, jak ty konference uchopit. Tak se snažím být sama sebou a pak si nejsem jistá, jestli to bylo dobré,“ přiznává při své premiéře Krejčíková.

Ta se snaží nedělat chyby ani při skladbě svého programu ve Wimbledonu, a narozdíl od předchozích grandslamů v Melbourne a v Paříži už nebude startovat ve smíšené čtyřhře.

„Tráva je hodně specifická. Myslím, že hrát singla i debla bude i tak náročné. Mix se tu hraje normálně – s výhodami a se třetím setem. Takže by toho bylo moc. Času na oddech tam moc není. Pro mě je nejdůležitější, abych se nezranila. Proto jsem víceméně řekla, že letos na Wimbledonu mix hrát nebudu, ale třeba příští rok,“ přemýšlí Krejčíková, která bude dělat všechno pro to, aby i bez mixu odehrála v Londýně co nejvíc zápasů.

Premiéra

I když má respekt z wimbledonských travnatých kurtů, na kterých si utkání v singlu ještě nezahrála. Kvalifikace totiž bývá na jiném místě – v nedalekém Rohamptonu – a do hlavní soutěže se Krejčíkové nikdy nepovedlo probojovat. Takže ji teď čeká ve dvouhře premiéra na dvorcích All England Clubu.

„Asi se půjdu podívat na další holky, jak hrají na trávě a co jim tam funguje. Budu se ale hlavně těšit, že si zahraji první singlový zápas ve Wimbledonu. Je to úžasné,“ raduje se česká tenistka.

„Zápasové kurty jsou docela rychlé, moc to neskáče. Mám ještě pár dní na to se připravit, zahrát si znovu. Myslím, že čím víc času na trávě strávím, tím víc si zvyknu, takže to je hlavní cíl,“ prozradila Barbora Krejčíková, která do turnaje vstoupí v úterý, a to zápasem úvodního kola dvouhry proti talentované Dánce Claře Tausonové.