Prostě mě to napadlo, vysvětloval Macháč své zápisky do bloku během vítězného zápasu s Opelkou

Tenista Tomáš Macháč stejně jako Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Australian Open. Na rozdíl od svého krajana, kterému Francouz Hugo Gaston v průběhu druhé sady utkání vzdal, potřeboval na udolání Američana Reillyho Opelky pět dlouhých setů. A v duelu s 211 centimetrů vysokým Američanem se silným podáním se až na konci zápasu propracoval k brejku. Melbourne 9:22 15. ledna 2025

Tomáši, jak se vám hrálo proti 211centimetrovému soupeři, který nedávno porazil Novaka Djokoviće?

Bylo to opravdu náročné po psychické stránce, proti takovému hráči, který hraje výborně. Byl, myslím, sedmnáctý na světě, pak se zranil, ale tenis opravdu umí. Dnes byly docela náročné povětrnostní podmínky, kurt byl zpočátku trochu vlhký po dešti. Celkově se to hodně měnilo a vyvíjelo, takže jsem rád, že jsem takto dlouhý zápas zvládl.

Co se dá dělat proti takovému servisu, když člověk nedostane třeba tři, čtyři sety vůbec šanci?

Soustředit se jen na svůj servis. Když se člověk snaží dostat k šanci na returnu, tak mi přijde, že je pak těžší servírovat. Tím, že jsem ty jeho servisy úplně neřešil, soustředil se na sebe, tak se mi hrálo opravdu dobře.

Vytáhl jste si poznámkový blok a něco si tam napsal. Děláte to často?

Ne, dnes jsem to udělal poprvé. Prostě mě to napadlo, že to potřebuju udělat a udělal jsem to. Šel jsem s takovým tím flow, že dostanete nápad, tak proč ne. Docela mi to pomohlo, uklidnil jsem se a pak jsem to už nepotřeboval. Občas jsem si četl nějaké své zápisky, ale záleží podle situace.

A tam si třeba zapíšete, jak servíruje?

Spíš to byly poznámky pro mě, když jsem byl třeba frustrovaný, nebo jsem se dostával myšlenkou mimo kurt, ať už to bylo z jeho servisu nebo ze svých chyb. Napsal jsem si jednoduché věty a pomohlo mi to.

Jaké?

Třeba Užívej si to, hraješ druhé kolo v Austrálii, nemysli na vítězství... takové jednoduché věci.

Ono je ale asi těžké si ten zápas užít, protože člověk nemá rytmus...

Právě, proto jsem si vzal tu zelenou fixu a snažil se uklidnit.

Teď vás čeká Novak Djoković. Hrálo to i dnes roli?

Roli to nehrálo, já hrál s Novakem dvakrát a vždy to byla super bitva. Budu dělat, co se dá, a užiju si to.

