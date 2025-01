Bezchybná střelba a rozvážný běh. Voborníková se v Anterselvě zaskvěla devátým místem ve sprintu

Biatlonistka Tereza Voborníková byla devátá ve sprintu Světového poháru v Anterselvě a vybojovala nejlepší umístění v sezoně. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Vrchlabí neudělala na střelnici žádnou chybu a ztratila na vítěznou Francouzku Lou Jeanmonnotovou 49 sekund. Druhá skončila Němka Selina Grotianová, třetí byla její krajanka a vedoucí žena seriálu Franziska Preussová. Anterselva (Itálie) 16:33 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonistka Tereza Voborníková obsadila ve sprintu v Anterselvě deváté místo | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Z českých závodnic v italském středisku bodovala také Lucie Charvátová, která obsadila po třech trestných kolech 26. místo, Jessica Jislová s jednou chybou skončila na 31. příčce. Tereza Vinklárková byla klasifikována na 81. pozici, o devět míst za ní skončila Kristýna Otcovská. Chyběla opět Markéta Davidová, která kvůli zranění zad definitivně vzdala i účast na únorovém mistrovství světa.

3:32 Světový šampionát bude bez Davidové. Pokračuje v konzervativní léčbě, potvrdil šéf biatlonistů Hamza Číst článek

Voborníková navázala na nadějné výsledky z předchozího Světového poháru v Ruhpoldingu, kde byla jedenáctá ve vytrvalostním závodě a šestnáctá v závodě s hromadným startem. Na střelnici ve vysoké nadmořské výšce trefila všech 10 terčů a vylepšila si sezonní maximum.

„Je to pro mě krásný výsledek, protože nadmořskou výšku nesnáším vůbec dobře. Je to pro mě překvapení. Mile jsem se překvapila. Závod jsem rozjela hodně pomalu a další dvě kola už jsem to rozjížděla dobře. Na střelnici to bylo hodně vytrápené. Nebyly to dvě hezké nuly, ale byly to nuly, takže to se počítá,“ řekla Voborníková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Šestadvacetiletá Jeanmonnotová vybojovala páté vítězství v sezoně a deváté v kariéře. Po bezchybné střelbě porazila druhou Grotianovou o 7,2 sekundy. V průběžném pořadí seriálu snížila ztrátu na vedoucí Preussovou na 117 bodů.

Světový pohár v Anterselvě bude pokračovat v pátek sprintem mužů.

Výsledky Světového poháru v biatlonu v Anterselvě (Itálie): Ženy - sprint (7,5 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 21:09,5 (0 tr. okruhů), 2. Grotianová -7,2 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -16,7 (0), 4. Wiererová (It.) -28,0 (1), 5. Simonová -38,0 (1), 6. Richardová (obě Fr.) -40,9 (0), ...9. Voborníková -49,0 (0), 26. Charvátová -1:33,0 (3), 31. Jislová -1:46,0 (1), 81. Vinklárková -3:34,4 (3), 90. Otcovská (všechny ČR) -4:03,9 (4). Průběžné pořadí (po 13 z 21 závodů): 1. Preussová 814, 2. Jeanmonnotová 697, 3. E. Öbergová (Švéd.) 571, 4. Richardová 471, 5. Minkkinenová (Fin.) 459, 6. Simonová 455, ...20. Davidová (ČR) 223, 30. Voborníková 149, 43. Jislová 94, 56. Charvátová 49, 78. Otcovská 9.

TOP 10 pro Terku!



Tereza Voborníková trefila ve sprintu v Anterselvě všech 10 terčů, přidala velmi dobrý běh a 9. místem si vylepšila sezonní maximum. pic.twitter.com/OYudUN6KnD — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 23, 2025